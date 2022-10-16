В мэрии Новосибирска назвали дефицитные специалистов в сфере образования

Мэр Новосибирска Анатолий Локоть подписал постановление в котором указан перечень

должностей специалистов, в которых имеется дефицит кадров в муниципальных образовательных организациях города Новосибирска, на 2023 год.

Учитель начальных классов. Учитель иностранного языка. Учитель физики. Учитель математики. Воспитатель муниципальных образовательных организаций, реализующих программы дошкольного образования. Повар. Мойщик посуды.

Какого количества указанных специалистов не хватает в муниципальных образовательных учреждениях, в документе не указано.

По данным, размещенным на сайте мэрии, сейчас в Новосибирске 216 школ в которых обучается более 186 тыс школьников, а также 244 детских сада, где около 90 тыс детей.

Напомним, в Новосибирске готовится концессия по строительству 6 новых школ. Еще несколько школ планируется построить за бюджетные средства в рамках 44-ФЗ: на улице Забалуева (Ленинский район), новое здание лицея №185, а также еще шесть общеобразовательных учреждений: на улицах Степной (Ленинский), Лебедевского (Заельцовский), Кубовой (Заельцовский), Твардовского (Первомайский), Петухова (Кировский) и Авиастроителей (Дзержинский).

Ранее редакция сообщала, почему молодежь неохотно идет работать в школы.