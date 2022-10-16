В мэрии Новосибирска назвали дефицитные специалистов в сфере образования

Мэр Новосибирска Анатолий Локоть подписал постановление в котором указан перечень
должностей специалистов, в которых имеется дефицит кадров в муниципальных образовательных организациях города Новосибирска, на 2023 год.
Какого количества указанных специалистов не хватает в муниципальных образовательных учреждениях, в документе не указано.
По данным, размещенным на сайте мэрии, сейчас в Новосибирске 216 школ в которых обучается более 186 тыс школьников, а также 244 детских сада, где около 90 тыс детей.
Напомним, в Новосибирске готовится концессия по строительству 6 новых школ. Еще несколько школ планируется построить за бюджетные средства в рамках 44-ФЗ: на улице Забалуева (Ленинский район), новое здание лицея №185, а также еще шесть общеобразовательных учреждений: на улицах Степной (Ленинский), Лебедевского (Заельцовский), Кубовой (Заельцовский), Твардовского (Первомайский), Петухова (Кировский) и Авиастроителей (Дзержинский).
Ранее редакция сообщала, почему молодежь неохотно идет работать в школы.
Фото: pexels — Andrea Piacquadio
Рубрики :
Регионы:
Теги :