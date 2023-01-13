Экс-депутата, сбившего ребенка в Татарске, снова будут судить

В октябре прошлого года бывший депутат Татарского района Сергей Мамонтов сбил шестилетнего мальчика. Было возбуждено уголовное дело, но семья пострадавшего отказалась от претензий, и дело закрыли.

— 10 января в Татарский районный суд поступило уголовное дело в отношении Мамонтова с апелляционным представлением Татарского межрайонного прокурора на постановление мирового судьи 1 судебного участка Татарского судебного района о прекращении уголовного дела. Дело назначено к слушанию на 23 января, — говорится в сообщении.

Однако областная прокуратура не согласилась с освобождением от наказания депутата и подала апелляцию, в связи с чем назначено слушание в суде, сообщает пресс-служба Татарского районного суда.

Напомним, что Сергей Мамонтов был вначале исключён из партии «Единая Россия» и её депутатского объединения в Татарском райсовете, причём ещё до суда и начала следствия. Затем 9 ноября 2022 года, по ходатайству Следственного управления и Татарской межрайонной прокуратуры, суд досрочно прекратил его депутатские полномочия.

23 декабря в Татарском районном суде закончили рассматривать уголовное дело Сергея Мамонтова по статье 125 УК РФ (заведомое оставление без помощи лица, находящегося в опасном для жизни и здоровья состоянии). В этот же день Татарский межрайонный прокурор внес апелляционное представление, и оно получило ход спустя 3 недели.

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Фото с официальной страницы Восточно-Сибирская транспортная прокуратура в «ВКонтакте»