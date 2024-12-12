В НГУ получили патент на базу данных пациентов с немелкоклеточным раком

Сотрудники Новосибирского государственного университета получили свидетельство о регистрации на базу данных о восьмистах пациентах, у которых выявили немелкоклеточный рак легкого. Здесь собраны результаты ретроспективного анализа пациентов, обращавшихся в Городскую клиническую больницу № 1 Новосибирска в течение последних двух лет.

В базу вошли данные клинического и демографического характера, результаты компьютерной и магнитно-резонансной томографии, ангиографий, а также типов лечения и двухгодичных сердечно-сосудистых исходов у больных с впервые выявленным немелкоклеточным раком легкого. У некоторых больных был проведён метаболомный скрининг до и после проведения противоопухолевой терапии. Исследовательская деятельность велась под кураторством доктора медицинских наук, профессора Натальи Ложкиной совместно с заведующим отделением полихимиотерапии ГКБ № 1 Александром Филипповым и студентом НГУ Темирланом Зархановым.

Наталья Ложкина рассказала, что рак легкого чаще всего встречается у мужчин и в 80 % случаев как раз немелкоклеточный. Авторы исследования подчеркнули, что подобные базы очень важны при выполнении исследований, связанных с выявлением особенностей протекания заболевания и поиском эффективных способов его диагностики и лечения.

— На основе этой базы мы уже построили прогностическую модель риска возникновения сердечно-сосудистых осложнений у таких пациентов в течение двух лет. Благодаря этому врач-онколог сможет подобрать персонализированную стратегию противоопухолевой терапии новым пациентам. По мере пополнения базы ее полезность будет возрастать, — отметила доктор наук.

Помимо исследований, базу планируют использовать для анализа работы врачей, изменений в распространении заболевания и эффективности борьбы с ним в масштабах нашего региона.

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