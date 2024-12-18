Приложение для совместных путешествий разработали новосибирцы

Студенты НГТУ НЭТИ создали мобильное приложение TravelTog, позволяющее моментально находить компанию для поездок, общаться и делиться отзывами. Об этом рассказали в пресс-службе вуза. В основе разработки лежит уникальный фильтр. Именно он, по словам разработчиков, позволяет по дате поездки и месту назначения находить тех, кто планирует идентичное путешествие.

— Также мы сделали фокус на живое общение через встроенный чат. В этом отличие нашей разработки от других приложений, где главное внимание уделяется профилю и фото. Свободное общение позволяет пользователям быстро решить, подходят ли они друг другу для совместного путешествия, — рассказал один из разработчиков, студент второго курса факультета бизнеса НГТУ НЭТИ Вячеслав Пак.

Приложение планируется запустить в феврале 2025 года. К этому времени разработчики планируют завершить его тестирование.

Этот проект уже получил положительные отзывы в ходе акселерационной программы НГТУ НЭТИ REACTOR, которая реализуется в рамках федерального проекта «Платформа университетского технологического предпринимательства» государственной программы «Научно-технологическое развитие Российской Федерации».

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