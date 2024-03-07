Для МФО критически важна быстрая проверка клиента

― МФО не могут контролировать транзакции, так как они не входят в их область управления, это прерогатива банков. Для небанковского сектора ключевыми компетенциями являются процедуры KYC и соблюдение базового стандарта. Так как подавляющая часть услуг на данный момент оказывается онлайн, критически важно наличие быстрых и надежных систем проверки клиента, в том числе использование дополнительных способов верификации клиентов, например биометрии.

Фото предоставлено пресс-службой компании