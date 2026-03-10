Рынок взыскания в России уходит от слова «коллектор»

Долги на пятилетнем максимуме

Объем задолженности, которая потенциально может быть передана в работу коллекторам, сегодня на треть больше, чем год назад, а по ипотечным кредитам — вдвое больше.

— Доля проблемных кредитов находится на максимальном уровне за пять лет. При этом выдача новых кредитов замедляется ― и дело не только в отсутствии спроса. Доля одобренных кредитов снизилась, а четверо из пяти заемщиков получают отказ, — констатирует руководитель образовательной программы «Финансовая экономика: инвестиции, банки, страхование» НГУЭУ Тамара Попова.

Интересно, что сами участники коллекторского рынка расходятся в оценках потенциального объема работы. Генеральный директор ПКО «Интел Коллект» (ГК Lime Credit Group) Алексей Велижанин отмечает, что в 2025 году наблюдалось падение объемов выдаваемых потребительских кредитов и автокредитов, а в 2026-м статистика говорит о росте просроченной кредитной задолженности. Он ожидает, что объем для работы коллекторов будет увеличиваться.

Директор управления взыскания задолженности МФК «МигКредит» Федор Дзуцев же заявил, что не фиксирует явного роста просрочки по уже выданным займам. По его оценке, снижение объемов выдач в 2026-м, наоборот, может привести к снижению объемов у коллекторов (особенно по агентской схеме) во втором полугодии текущего года.

Операционный директор ПКО «Защита онлайн» Валерий Зоткин также не ожидает существенного роста объема долгов.

— С одной стороны, объемы кредитования за последний год действительно упали и с высокой вероятностью продолжат падать в ближайшее время из-за введенных и ожидающихся законодательных ограничений (ужесточение требований к оценке дохода клиента, введение биометрии, выдача одного займа в одни руки и др.). С другой стороны, просрочка растет, потому что микрозаймы часто используются для погашения кредитов в банках. И в результате два этих фактора уравновесят друг друга, — прогнозирует эксперт.

Основатель и генеральный директор ООО «Банкрот-Сервис» (Москва) Михаил Антонов добавляет, что прямой связи между падением объемов кредитования и объемом работы для коллекторов нет. Причина проста — долги должны вызреть.

— С задолженностью до года-двух лет кредиторы предпочитают работать самостоятельно, так как это относительно свежая просрочка, отдавать ее коллекторам нет смысла. Сейчас коллекторы работают с долгами в лучшем случае 2023 года, но фактически ― с более ранними. В работе с проблемной задолженностью всегда будет наблюдаться отложенный эффект. Сейчас на рынке видны последствия таких событий, как пандемия и начало СВО, повлекших за собой сильные экономические изменения. В то время множество людей потеряли работу, и их кредиты остались без должного обслуживания, — напоминает Антонов.

Себестоимость взыскания не замедляет рост

Участники рынка признают, что одним из трендов является себестоимость взыскания долга. По словам Алексея Велижанина, она возросла в несколько раз. Одной из причин является рост цен на приобретение права требования (цессии). Это связано с повышением спроса на рынке уступаемых прав требования. Причем предложение остается ограниченным. Эксперт связывает это с тем, что большинство микрофинансовых организаций (МФО) так или иначе переходят к самостоятельной работе по возврату части долговых обязательств клиентов.

По мнению Валерия Зоткина, в конце 2025 – начале 2026 года себестоимость взыскания достигла пиковых значений. Этому способствовало повышение госпошлины в сентябре 2024-го, введение МАВа и этикеток в сентябре 2025-го. Федор Дзуцев добавляет, что себестоимость досудебного взыскания существенно возросла после введения платы за обязательную маркировку звонков. Свой вклад также внес рост НДС.

При этом Алексей Велижанин ожидает, что в 2026 году издержки в процессе взыскания продолжат расти, преимущественно по причине существенного повышения цен на приобретение права требования (цессии). Валерий Зоткин с ним согласен.

— Основные причины — возможное увеличение платы за смс и удорожание тарифов доставки «Почты России». Такая тенденция может привести к тому, что на рынке в основном останутся средние и крупные компании, тогда как небольшие организации будут вынуждены уйти. К тому же на мелких игроков оказывает давление и шестикратное (с 60 до 10 млн рублей) снижение лимита доходов, при котором компании на УСН освобождаются от НДС. Напомню, что это изменение вступило в силу 1 января 2026 года, — добавил Зоткин.

Михаил Антонов также считает, что уход с рынка небольших независимых коллекторских агентств — главная тенденция.

— Связано это с тем, что их бизнес-модель попросту не выдерживает удорожания некоторых процессов. Будущее явно за сильными и крупными независимыми игроками, а также за кэптивными компаниями, — соглашается собеседник редакции.

Федор Дзуцев прогнозирует, что кредиторы и профессиональные коллекторские агентства будут продолжать оптимизировать стратегию взыскания, снижая расходы на неперспективные сегменты должников.

Лучше договариваться

К чему готовиться заемщикам, которые не могут рассчитаться по взятым кредитам? Собеседники редакции единогласно заявляют, что на полное прощение бесперспективных долгов рассчитывать не стоит. Федор Дзуцев поясняет, что на рынке есть ряд способов (цессия, например) получить хоть и минимальную, но компенсацию потерь по таким займам. По мнению Михаила Антонова, первоначальные кредиторы в последнее время редко идут на «прощение» долгов. Но когда долг уступается (продается) коллекторам — там уже есть возможность поторговаться.

— Коллекторы часто идут на прощение части долга (в некоторых случаях — до 50% от первоначальной суммы), а также предоставляют комфортную рассрочку. Объяснение здесь простое — банкам нужно расчищать баланс от непрофильных активов, а для коллекторов это как раз профильный бизнес, — добавляет собеседник редакции.

Валерий Зоткин также не исключает, что возможно частичное списание долга за счет предоставления скидок или рассрочки. Но для этого заемщик сам должен выйти на контакт, связаться с коллекторами и прийти к соглашению.

— В этом смысле последние изменения в законодательстве фактически никак не отразятся на должниках. Однако в 2027 планируется ввести правило «один заем в одни руки». Это существенно снизит возможности клиентов, которые использовали займы для рефинансирования других долгов, — пояснил собеседник редакции.

Алексей Велижанин также рекомендует не доводить дело до суда. Он предупреждает, что в рамках исполнительного производства для должников произошли изменения: возникла дополнительная финансовая нагрузка из-за увеличения размера исполнительского сбора с 7 до 12%.

Тренды 2026 года

Валерий Зоткин не ждет в 2026 году на рынке взыскания появления новых трендов. По его словам, будет развиваться текущая ситуация.

— Возможно, некоторые компании освоят новые продукты, например долговые портфели кредитных потребительских кооперативов (КПК), нерезидентов и другие. Но пока сложно предсказать, насколько это будет популярно и востребовано, — рассуждает он.

Михаил Антонов считает, что в 2026 году рынок взыскания развернется в сторону клиента, и это будет одним из самых очевидных трендов.

— Десять лет назад коллектор представлялся как грозный вышибала, сейчас же агентства позиционируют своих сотрудников как помощников в решении долговых проблем, специалистов по реструктуризации и всячески в названиях стараются избегать слова «коллектор». Простой пример: ООО «ПКБ» — один из лидеров рынка цессионного взыскания: было «Первое Коллекторское Бюро», стало «Первое Клиентское Бюро». То же самое с АБК (дочерняя компания «Сбера»): было «АктивБизнесКоллект», стало «АктивБизнесКонсалт». Совершенно точно, что при растущей правовой грамотности населения действовать методами десятилетней давности — не лучшая идея, поэтому на рынке победит тот, кто сможет предложить клиенту лучшие условия погашения его долга, — уверен Антонов.

Алексей Велижанин акцентирует внимание на том, что сейчас в тренд вошло электронное взыскание, когда процесс по возврату долга включает в себя использование цифровых технологий и электронных платформ.