Поиск здесь...
Yandex Zen RuTube
Рекламодателям
Бизнес Рынки
Яндекс.Метрика

Рынок взыскания в России уходит от слова «коллектор»

Автор: Юлия Данилова

Дата:

Грозных вышибал сменяют помощники в решении долговых проблем и электронное взыскание

Рынок взыскания в России уходит от слова «коллектор»

Долги на пятилетнем максимуме

Объем задолженности, которая потенциально может быть передана в работу коллекторам, сегодня на треть больше, чем год назад, а по ипотечным кредитам — вдвое больше.

Тамара Попова— Доля проблемных кредитов находится на максимальном уровне за пять лет. При этом выдача новых кредитов замедляется ― и дело не только в отсутствии спроса. Доля одобренных кредитов снизилась, а четверо из пяти заемщиков получают отказ, — констатирует руководитель образовательной программы «Финансовая экономика: инвестиции, банки, страхование» НГУЭУ Тамара Попова.

Интересно, что сами участники коллекторского рынка расходятся в оценках потенциального объема работы. Генеральный директор ПКО «Интел Коллект» (ГК Lime Credit Group) Алексей Велижанин отмечает, что в 2025 году наблюдалось падение объемов выдаваемых потребительских кредитов и автокредитов, а в 2026-м статистика говорит о росте просроченной кредитной задолженности. Он ожидает, что объем для работы коллекторов будет увеличиваться.

Федор Дзуцев Директор управления взыскания задолженности МФК «МигКредит» Федор Дзуцев же заявил, что не фиксирует явного роста просрочки по уже выданным займам. По его оценке, снижение объемов выдач в 2026-м, наоборот, может привести к снижению объемов у коллекторов (особенно по агентской схеме) во втором полугодии текущего года.

Операционный директор ПКО «Защита онлайн» Валерий Зоткин также не ожидает существенного роста объема долгов.

— С одной стороны, объемы кредитования за последний год действительно упали и с высокой вероятностью продолжат падать в ближайшее время из-за введенных и ожидающихся законодательных ограничений (ужесточение требований к оценке дохода клиента, введение биометрии, выдача одного займа в одни руки и др.). С другой стороны, просрочка растет, потому что микрозаймы часто используются для погашения кредитов в банках. И в результате два этих фактора уравновесят друг друга, — прогнозирует эксперт.

Основатель и генеральный директор ООО «Банкрот-Сервис» (Москва) Михаил Антонов добавляет, что прямой связи между падением объемов кредитования и объемом работы для коллекторов нет. Причина проста — долги должны вызреть.

— С задолженностью до года-двух лет кредиторы предпочитают работать самостоятельно, так как это относительно свежая просрочка, отдавать ее коллекторам нет смысла. Сейчас коллекторы работают с долгами в лучшем случае 2023 года, но фактически ― с более ранними. В работе с проблемной задолженностью всегда будет наблюдаться отложенный эффект. Сейчас на рынке видны последствия таких событий, как пандемия и начало СВО, повлекших за собой сильные экономические изменения. В то время множество людей потеряли работу, и их кредиты остались без должного обслуживания, — напоминает Антонов.

Себестоимость взыскания не замедляет рост

Участники рынка признают, что одним из трендов является себестоимость взыскания долга. По словам Алексея Велижанина, она возросла в несколько раз. Одной из причин является рост цен на приобретение права требования (цессии). Это связано с повышением спроса на рынке уступаемых прав требования. Причем предложение остается ограниченным. Эксперт связывает это с тем, что большинство микрофинансовых организаций (МФО) так или иначе переходят к самостоятельной работе по возврату части долговых обязательств клиентов.

Алексей ВелижанинПо мнению Валерия Зоткина, в конце 2025 – начале 2026 года себестоимость взыскания достигла пиковых значений. Этому способствовало повышение госпошлины в сентябре 2024-го, введение МАВа и этикеток в сентябре 2025-го. Федор Дзуцев добавляет, что себестоимость досудебного взыскания существенно возросла после введения платы за обязательную маркировку звонков. Свой вклад также внес рост НДС.

При этом Алексей Велижанин ожидает, что в 2026 году издержки в процессе взыскания продолжат расти, преимущественно по причине существенного повышения цен на приобретение права требования (цессии). Валерий Зоткин с ним согласен.

— Основные причины — возможное увеличение платы за смс и удорожание тарифов доставки «Почты России». Такая тенденция может привести к тому, что на рынке в основном останутся средние и крупные компании, тогда как небольшие организации будут вынуждены уйти. К тому же на мелких игроков оказывает давление и шестикратное (с 60 до 10 млн рублей) снижение лимита доходов, при котором компании на УСН освобождаются от НДС. Напомню, что это изменение вступило в силу 1 января 2026 года, — добавил Зоткин.

Михаил Антонов также считает, что уход с рынка небольших независимых коллекторских агентств — главная тенденция.

— Связано это с тем, что их бизнес-модель попросту не выдерживает удорожания некоторых процессов. Будущее явно за сильными и крупными независимыми игроками, а также за кэптивными компаниями, — соглашается собеседник редакции.

Федор Дзуцев прогнозирует, что кредиторы и профессиональные коллекторские агентства будут продолжать оптимизировать стратегию взыскания, снижая расходы на неперспективные сегменты должников.

Лучше договариваться

К чему готовиться заемщикам, которые не могут рассчитаться по взятым кредитам? Собеседники редакции единогласно заявляют, что на полное прощение бесперспективных долгов рассчитывать не стоит. Федор Дзуцев поясняет, что на рынке есть ряд способов (цессия, например) получить хоть и минимальную, но компенсацию потерь по таким займам. По мнению Михаила Антонова, первоначальные кредиторы в последнее время редко идут на «прощение» долгов. Но когда долг уступается (продается) коллекторам — там уже есть возможность поторговаться.

— Коллекторы часто идут на прощение части долга (в некоторых случаях — до 50% от первоначальной суммы), а также предоставляют комфортную рассрочку. Объяснение здесь простое — банкам нужно расчищать баланс от непрофильных активов, а для коллекторов это как раз профильный бизнес, — добавляет собеседник редакции.

Валерий Зоткин

Валерий Зоткин также не исключает, что возможно частичное списание долга за счет предоставления скидок или рассрочки. Но для этого заемщик сам должен выйти на контакт, связаться с коллекторами и прийти к соглашению.

— В этом смысле последние изменения в законодательстве фактически никак не отразятся на должниках. Однако в 2027 планируется ввести правило «один заем в одни руки». Это существенно снизит возможности клиентов, которые использовали займы для рефинансирования других долгов, — пояснил собеседник редакции.

Алексей Велижанин также рекомендует не доводить дело до суда. Он предупреждает, что в рамках исполнительного производства для должников произошли изменения: возникла дополнительная финансовая нагрузка из-за увеличения размера исполнительского сбора с 7 до 12%.

Тренды 2026 года

Валерий Зоткин не ждет в 2026 году на рынке взыскания появления новых трендов. По его словам, будет развиваться текущая ситуация.

— Возможно, некоторые компании освоят новые продукты, например долговые портфели кредитных потребительских кооперативов (КПК), нерезидентов и другие. Но пока сложно предсказать, насколько это будет популярно и востребовано, — рассуждает он.

Михаил Антонов считает, что в 2026 году рынок взыскания развернется в сторону клиента, и это будет одним из самых очевидных трендов.

— Десять лет назад коллектор представлялся как грозный вышибала, сейчас же агентства позиционируют своих сотрудников как помощников в решении долговых проблем, специалистов по реструктуризации и всячески в названиях стараются избегать слова «коллектор». Простой пример: ООО «ПКБ» — один из лидеров рынка цессионного взыскания: было «Первое Коллекторское Бюро», стало «Первое Клиентское Бюро». То же самое с АБК (дочерняя компания «Сбера»): было «АктивБизнесКоллект», стало «АктивБизнесКонсалт». Совершенно точно, что при растущей правовой грамотности населения действовать методами десятилетней давности — не лучшая идея, поэтому на рынке победит тот, кто сможет предложить клиенту лучшие условия погашения его долга, — уверен Антонов.

Алексей Велижанин акцентирует внимание на том, что сейчас в тренд вошло электронное взыскание, когда процесс по возврату долга включает в себя использование цифровых технологий и электронных платформ.

— Это позволяет профессиональным коллекторским организациям эффективно управлять всем процессом, минимизируя бумажную работу и ускоряя различные процедуры, связанные с документооборотом, например исполнительное производство. Также наблюдается тенденция к расширению сферы деятельности: так, на протяжении уже достаточно долгого времени широко обсуждается передача долгов по капитальному ремонту коллекторам, — резюмирует эксперт.

Фото базовое: ru.freepik.com/Автор: julos
Фото Валерия Зоткина предоставлено компанией ПКО Защита онлайн, автор фото: Бекарев Евгений
Фото Тамары Поповой предоставлено пресс-службой НГУЭУ, автор фото: Иван Бурмистров
Фото Алексея Велижанина предоставлено ПКО «Интел Коллект» (ГК Lime Credit Group), из личного архива компании
Фото Федора Дзуцева предоставлено МФК «МигКредит» (группа Denum), из личного архива спикера

Мнение эксперта

Бизнесу нужно искать баланс между ИИ и человеком

Валерий Зоткин, операционный директор ПКО «Защита онлайн»:

Юридические риски являются самым серьезным барьером внедрения нейросетей

Тамара Попова, руководитель образовательной программы «Финансовая экономика: инвестиции, банки, страхование» НГУЭУ:

Рынок коллекшн перешел от «ковровых обзвонов» к прецизионному взысканию

Алексей Велижанин, генеральный директор ПКО «Интел Коллект» (ГК Lime Credit Group):

Рубрики : Бизнес Рынки

Регионы : Россия Новосибирск

Теги : рынок микрофинансирования взыскание задолженности

417
0
0
Предыдущая статья
Рынок коллекшн перешел от «ковровых обзвонов» к прецизионному взысканию
Следующая статья
Бизнесу нужно искать баланс между ИИ и человеком

«Где деньги?»: депутаты возмутились задержкой доведения субсидий до новосибирских аграриев

Автор: Юлия Данилова

Федеральные средства на субсидии по льготному кредитованию для аграриев пришли в Новосибирскую область еще в январе. Однако до сих пор они не дошли до сельхозпроизводителей. Этот вопрос подняли депутаты комитета по АПК регионального парламента.

— С 1 февраля Томская область начала выдавать эти деньги, Кемеровская область — с 15 февраля, Алтайский край — с 16 февраля. Когда эти деньги придут к новосибирским аграриям? — поинтересовался депутат, президент «Новосибирской продовольственной корпорации» Александр Тепляков.

Читать полностью

Льготную ипотеку на вторичку старше 20 лет будут давать в малых городах России

Автор: Юлия Данилова

Обновленная семейная ипотека на вторичное жильё может стартовать в 2026 году. В нее войдут почти 900 городов страны, где практически не строятся новые дома. Об этом сообщил зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ, депутат от Новосибирской области Александр Аксененко. Он напомнил, что 26 февраля 2026 года президент России Владимир Путин дал поручение распространить семейную ипотеку на вторичку на покупку квартир в домах старше 20 лет.

Напомним, с весны 2025 года семейную ипотеку на вторичку распространили на 891 населенный пункт страны. Однако, к росту спроса это не привело, так как по действующей программе, по ипотеке можно взять квартиры в домах не старше 20 лет. В малых городах такие объекты — редкость.

Читать полностью

В Новосибирске на фоне карантина и уничтожения скота подорожала говядина

Автор: Мария Гарифуллина

В Новосибирской области в марте текущего года существенно подорожала говядина. По наблюдениям потребителей, за последние недели рост составил 100–150 рублей.

Увеличение цен было предсказуемым, говорят участники рынка: в феврале в Новосибирск перестали поставлять мясо из нескольких районов области и с Алтая. Теперь в город привозят говядину из других регионов.

Читать полностью

Клуб Директоров обсудил важность команды для достижения успеха в бизнесе

В условиях современной экономической нестабильности, сложных рыночных условий и снижения покупательской способности руководителям компаний приходится искать опору в своей управленческой команде. Формирование, развитие и мотивация такой команды становится ключевой задачей. Эти вопросы детально обсуждались со спикерами и участниками заседания Клуба Директоров.

Александр Наумов, коммерческий директор IT-компании «Business Upgrade», поделился своим видением эффективного формирования команды. Он отметил, что привлечение «звезд» может быть рискованным из-за их слабой управляемости. Альтернативой является оптимизация существующей команды, сохраняя наиболее ценных сотрудников и избавляясь от неэффективных, с последующим обучением новым антикризисным подходам. Спикер дал практические советы по анализу резюме, определению приоритетов при найме и формированию эффективных вопросов для кандидатов, а также по методам поддержания работоспособности коллектива.

Читать полностью

В Новосибирске снова планируют строительство трамвайной линии до автовокзала

Автор: Юлия Данилова

Мэрия Новосибирска утвердила подготовку документации для строительства трамвайной линии протяженностью 1,6 км от ул. Волочаевская до автовокзала «Восточный» (на Гусинобродском шоссе). Проект предусматривает продление маршрута №13 для улучшения транспортной доступности нового автовокзала. Об этом сообщила пресс-служба МКП «Горэлектротранспорт».

Напомним, о планах по продлению трамвайных путей до автовокзала стало известно еще в 2021 году, когда был определен подрядчик на строительство. Стоимость контракта на подготовку проектно-сметной документации составляла 35 млн рублей. Тендер выиграла компания ООО «Специальное и транспортное строительство». Позже выяснилось, что она обязалась выполнить контракт за 68 млн рублей. Линия должна была начать работать в конце 2021 года. В августе 2024 года контракт был расторгнут заказчиком в одностороннем порядке по решению суда.

Читать полностью

Врачи 63 новосибирских медучреждений будут консультировать пациентов в MAX

Автор: Мария Гарифуллина

В Новосибирской области 63 медицинские организации начнут проводить повторные приемы пациентов через чат-бот национального мессенджера MAX. Соответствующий приказ подписан в региональном министерстве здравоохранения 6 марта 2026 года (документ есть в распоряжении редакции Infopro54).

Речь идет о внедрении телемедицинских консультаций в формате «врач — пациент» через чат-бот «Телемедицина НСО». Согласно документу, новый формат взаимодействия будет применяться в государственных учреждениях здравоохранения, подведомственных областному минздраву.

Читать полностью
Мнение эксперта

Бизнесу нужно искать баланс между ИИ и человеком

Валерий Зоткин, операционный директор ПКО «Защита онлайн»:

Юридические риски являются самым серьезным барьером внедрения нейросетей

Тамара Попова, руководитель образовательной программы «Финансовая экономика: инвестиции, банки, страхование» НГУЭУ:

Рынок коллекшн перешел от «ковровых обзвонов» к прецизионному взысканию

Алексей Велижанин, генеральный директор ПКО «Интел Коллект» (ГК Lime Credit Group):

Про здоровье
Итоги года 2025
Про Новосибирск
Новостройки Новосибирска
Лента новостей
Власть

«Где деньги?»: депутаты возмутились задержкой доведения субсидий до новосибирских аграриев

Власть Недвижимость Общество

Льготную ипотеку на вторичку старше 20 лет будут давать в малых городах России

Бизнес Рынки

Рынок взыскания в России уходит от слова «коллектор»

Власть

В Новосибирской области развивается грантовая поддержка молодёжных инициатив

Общество

В Новосибирске на фоне карантина и уничтожения скота подорожала говядина

Бизнес

Клуб Директоров обсудил важность команды для достижения успеха в бизнесе

Общество Право&Порядок

Экс-директор новосибирского Центра водных видов спорта осужден на 8,5 лет

Спорт

ХК «Сибирь» одержала победу над «Авангардом» по буллитам

Общество

Новосибирские власти опровергли перекрытие дороги жителями ради спасения скота

Бизнес Власть Город

В Новосибирске снова планируют строительство трамвайной линии до автовокзала

Медицина Общество Телекоммуникации

Врачи 63 новосибирских медучреждений будут консультировать пациентов в MAX

Бизнес Общество

Цены на огурцы в магазинах Новосибирска символически пошли вниз

Власть Общество

Новосибирцы отказываются запускать в села специалистов, усыпляющих скот

Власть Общество

Деньги из новосибирского дорожного фонда заберут на общественный транспорт

Общество

Праздник 8 марта глазами мужчины: у жительниц Новосибирска падает интерес к цветам и растет к карьере

Бизнес Власть

Больше газа: новую программу газификации разработают в Новосибирской области

Бизнес

Владельцы облигаций новосибирской компании арестовывают ее счета и имущество

Авто Общество

Нарушителей ПДД в Новосибирске ловят с помощью новых программных комплексов

Все материалы
Новости компаний
Все материалы
Бизнес календарь
Все мероприятия
Прямым текстом
Бизнес Власть Прямым текстом

Федеральный эксперт снова предложил перенести столицу России в Сибирь

Прямым текстом

Денис Борисов: «Эскалацию», которую последний месяц пророчили, мы получили, но уже в виде войны

Про Бизнес
Все материалы

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна, видео), охраняется в соответствии с законодательством РФ. Любое использование текстовых материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при упоминании Infopro54.ru и наличии активной гиперссылки на infopro54.ru. Использование (воспроизведение) всех фото и видео-материалов возможно только с письменного разрешения редакции информационно-аналитического портала Infopro54.ru и со ссылкой на портал. Редакция Infopro54.ru не несет ответственность за:

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»

infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ:  ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.

Яндекс.Метрика

© 2025 г. Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» 18+

Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири

Подпишитесь на новости
Подпишитесь на рассылку самых актуальных новостей.


Выражаю согласие на обработку персональных данных, указанных при заполнении формы подписки на рассылку новостей в соответствии с Политикой конфиденциальности

Я согласен (согласна)

 
×
Поиск по автору:
×
Март 2026
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031  
×





    Выражаю согласие на обработку персональных данных, указанных при заполнении формы «Предложить новость» в соответствии с Политикой конфиденциальности
    Я согласен (согласна)


    ×

    Эксклюзивный материал

    Материалы, отмеченные значком , являются эксклюзивными, то есть подготовлены на основе информации, полученной редакцией infopro54.ru. При цитировании, перепечатке ссылка на источник обязательна

    ×

      Участие в конференции бесплатно






      Формат участия:


      Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

      ×

        Участие в конференции бесплатно







        [recaptcha size:compact]
        Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

        ×
        На нашем сайте используются файлы cookie. Продолжая пользоваться сайтом, Вы подтверждаете свое согласие на использование файлов cookie в соответствии с условиями их использования
        Понятно
        Политика конфиденциальности