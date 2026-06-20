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Недвижимость Общество

Более 60 тысяч новосибирцев запретили дистанционные сделки с недвижимостью

Автор: Юлия Данилова

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Каждый день в Росреестр поступает более 400 новых заявлений

Новосибирская область вошла в десятку регионов России с наибольшим количеством поданных заявлений о запрете регистрации сделок с недвижимостью без личного участия собственника. Об этом сообщили в управлении Росреестра региона. За 5 месяцев 2026 года подана 61 тысяча таких заявлений, ежедневно поступает более 400 заявлений.

— Анализируя динамику по оказанию ведомством данной услуги, можно с уверенностью сказать, что этот механизм становится одним из ключевых элементов «цифровой самозащиты» граждан от мошенников, — отмечает руководитель Росреестра Олег Скуфинский.

Больше всего запретов установили жители Московской области (296 тысяч), Москвы (271 тысяча) и Санкт-Петербурга (141 тысяча). Новосибирск находится на 9 месте в топ-10 регионов России.

Напомним, для запрета на совершение сделок с недвижимостью без личного участия собственника нужно обратиться с заявлением в любой офис МФЦ или подать заявление на портале «Госуслуги». Снять ограничение можно только лично в МФЦ.

Стоит отметить, что по данным «Объединенного кредитного бюро», по итогам 4 месяцев 2026 года 420,91 тысяч новосибирцев установили самозапреты на кредиты. 51,6 тысяч решили это ограничение снять. Более 90% жителей региона выбирают полный запрет на онлайн-кредитование и в банках, и в МФО.

Ранее редакция сообщала о том, что большое влияние на рынок недвижимости оказал «эффект Долиной». 

Иллюстрация создана с помощью нейросети Алиса.

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Рубрики : Недвижимость Общество

Регионы : Россия Новосибирск

Теги : самозапрет недвижимость мошенничество кредит

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Новосибирцам грозит 8 лет за фальшивые справки о болезнях

Новосибирцам грозит 8 лет за фальшивые справки о болезнях

Автор: Оксана Мочалова

Президент России Владимир Путин подписал закон, который кардинально ужесточает ответственность за подделку справок об отсутствии опасных заболеваний. Раньше такие действия квалифицировались по общей статье 327 УК РФ и максимум составлял два года колонии. Теперь за фиктивные документы можно получить до восьми лет тюрьмы.

Новую статью УК РФ внесли 427 депутатов разных фракций. Закон вступил в силу 10 июня 2026 года.

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Депутаты Госдумы готовят обращение к Мишустину по трудовым мигрантам

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Государственная Дума ожидает от кабинета министров официальных поправок к законопроекту, ужесточающему правила пребывания иностранных трудовых мигрантов в России. Спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин обозначил жесткие временные рамки для принятия решения. Если в течение ближайших семи дней ответ из правительства не поступит, парламентарии направят официальное обращение премьер-министру Михаилу Мишустину с требованием ускорить межведомственные согласования.

Инициатива, изначально внесенная правительством РФ и принятая Госдумой в первом чтении, предполагает внесение изменений в профильный закон «О правовом положении иностранных граждан». Суть нововведений сводится к финансовому цензу: мигрант, работающий по патенту или разрешению, обязан подтвердить, что способен обеспечивать себя и своих родственников, находящихся на иждивении в России, на уровне не ниже регионального прожиточного минимума с применением повышающего коэффициента. В случае несоответствия этому требованию иностранцу откажут в продлении разрешительных документов, после чего ему с несовершеннолетними детьми придется покинуть территорию РФ в течение 15 дней.

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Более семи тысяч отцов Новосибирской области получают пособия на детей

21 июня в России отмечается День отца. В Новосибирской области всё больше мужчин активно пользуются мерами социальной поддержки: более 2,1 тысячи пап осуществляют уход за детьми до полутора лет, свыше 2 тысяч получают единое пособие, более 1,3 тысячи ухаживают за детьми с инвалидностью и столько же — получают единовременное пособие при рождении ребёнка. Ещё 386 отцов получили право на материнский (семейный) капитал.

Папы могут оформить единовременное пособие при рождении ребёнка и ежемесячное пособие по уходу за малышом до полутора лет по месту работы. После того как работодатель передаст сведения в региональное Отделение СФР, выплаты будут назначены. При этом отец вправе совмещать отпуск по уходу с работой — в том числе с полной или частичной занятостью, а также дистанционно.

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3,3 тысячи бюджетных мест открыто в ТПУ для абитуриентов Новосибирска

Для абитуриентов из Новосибирской области в Томском политехе открыто 1 898 бюджетных мест на бакалавриат и специалитет (очная форма), 1 255 – в очную магистратуру и 147 – в очную аспирантуру. На выбор для них – 35 направлений бакалавриата и специалитета, 31 направление магистратуры и 55 научных специальностей аспирантуры.
Вся информация о поступлении собрана в Личном кабинете абитуриента ТПУ-2026.
В 2026 году подать документы в ТПУ можно через Единый портал государственных услуг, по почте или лично.

Документы на бюджет бакалавриата и специалитета принимают с 20 июня по 25 июля – для абитуриентов с результатами ЕГЭ, и с 20 июня по 20 июля – для абитуриентов с результатами вступительных испытаний, выпускников СПО/колледжей.
1 августа (до 12:00 мск.) – завершение представления согласия на зачисление для абитуриентов, поступающих без вступительных испытаний и на места в пределах квот, 5 августа (до 12.00 мск.) – для абитуриентов, поступающих на основные конкурсные места.
Конкурсные списки опубликуют на сайте «Абитуриент ТПУ» 27 июля.
Зачислять в бакалавриат и специалитет очной формы в ТПУ будут в две волны. 3 августа – в приоритетное зачисление будут зачислены льготники, целевики, победители олимпиад. 7 августа опубликуют приказы о зачислении абитуриентов, поступающих на основные конкурсные места.
Документы на бюджетные места магистратуры будут приниматься с 20 июня по 19 августа. 24 августа (до 12.00 мск.) – завершение представления согласия на зачисление. Конкурсные списки будут опубликованы на сайте 21 августа.
Приказы о зачислении лиц, поступающих на бюджетные места в рамках контрольных цифр приема, будут опубликованы 25 августа.
ТПУ – лучший нестоличный технический вуз России (рейтинг RAEX-2026), лидирует в нефтегазовом деле (рейтинг QS) и химических технологиях (рейтинг RAEX-2026) и других направлениях.

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Застройщики Новосибирска начали оценивать варианты многоконтурных КРТ

Автор: Юлия Данилова

На минувшей неделе на комиссию по градостроительству горсовета Новосибирска был вынесен резонансный вопрос о размере участков, которые можно будет включать в проекты комплексного развития территории по инициативе застройщиков. К единому мнению участники рынка, прокуратура и органы власти пока не пришли, а комиссия должна будет выдать свои рекомендации для рассмотрения на сессии горсовета уже в сентябре.

Что по поводу новых правил КРТ думают приглашенные участники комиссии: застройщики, эксперты, представители общественности?

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Почти 70% прогулок по Обскому морю совершается на яхтах

Автор: Юлия Данилова

Из всех доступных для отдыха на Обском водохранилище судов сибиряки выбирают парусные яхты. За четыре года на них было совершено примерно 70% прогулок. Об этом говорится в результатах исследования, проведенного студентами НГТУ НЭТИ. Будущие специалисты в сфере туризма исследовали почти 3000 выходов в акваторию за 2022–2025 годы, в которых приняли участие около 13 000 человек.

Напомним, в 2025 году речным транспортом в регионе было перевезено 263 тысячи туристов.

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Недвижимость Общество

Более 60 тысяч новосибирцев запретили дистанционные сделки с недвижимостью

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Более семи тысяч отцов Новосибирской области получают пособия на детей

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