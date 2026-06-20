Более 60 тысяч новосибирцев запретили дистанционные сделки с недвижимостью

Новосибирская область вошла в десятку регионов России с наибольшим количеством поданных заявлений о запрете регистрации сделок с недвижимостью без личного участия собственника. Об этом сообщили в управлении Росреестра региона. За 5 месяцев 2026 года подана 61 тысяча таких заявлений, ежедневно поступает более 400 заявлений.

— Анализируя динамику по оказанию ведомством данной услуги, можно с уверенностью сказать, что этот механизм становится одним из ключевых элементов «цифровой самозащиты» граждан от мошенников, — отмечает руководитель Росреестра Олег Скуфинский.

Больше всего запретов установили жители Московской области (296 тысяч), Москвы (271 тысяча) и Санкт-Петербурга (141 тысяча). Новосибирск находится на 9 месте в топ-10 регионов России.

Напомним, для запрета на совершение сделок с недвижимостью без личного участия собственника нужно обратиться с заявлением в любой офис МФЦ или подать заявление на портале «Госуслуги». Снять ограничение можно только лично в МФЦ.

Стоит отметить, что по данным «Объединенного кредитного бюро», по итогам 4 месяцев 2026 года 420,91 тысяч новосибирцев установили самозапреты на кредиты. 51,6 тысяч решили это ограничение снять. Более 90% жителей региона выбирают полный запрет на онлайн-кредитование и в банках, и в МФО.

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