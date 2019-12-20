— К наиболее ярким событиям 2019 года я бы отнес повышение пенсионного возраста и увеличение налога на добавленную стоимость — это те события, которые были анонсированы заранее и которых все ждали, они действительно затронули практически каждого гражданина РФ.

Я бы также отметил глобальные изменения в микрофинансовой отрасли. За первую половину 2019 года ежедневная ставка по займам была снижена в два раза. Многие игроки рынка просто не смогли работать в данных условиях.

Для микрофинансовой отрасли год выдался крайне тяжелым. Мы предполагали, что он будет сложным, и начали готовиться к изменениям в микрофинансовой отрасли заранее, поэтому для нас они не стали неожиданностью. Так как снижение ежедневной ставки происходило в два этапа, основной задачей было проверить, насколько конкурентоспособны те модели и алгоритмы, которые мы разрабатывали, и позволят ли они получать доход, не ухудшая при этом качество сервиса. Если раньше мы выдавали больше pdl-займов, то сейчас портфель разделился примерно поровну — 50% pdl, 50% installments. Считаю, что мы со всеми задачами справились.

Что касается событий региона, то Новосибирская область вошла в десятку лидеров по эффективности деятельности губернатора. Важным толчком для развития города стало решение о проведении чемпионата мира по хоккею с шайбой среди молодежных команд в Новосибирске. Ведутся работы по строительству нового ледового дворца, модернизации метро и реконструкции аэропорта. В будущем появятся гостиницы, которые обеспечат туристический поток и дополнительные рабочие места; будут развиваться новые направления в сфере туризма, досуга и т.д.

Одним из преимуществ Новосибирска является тот факт, что наш город — центр притяжения талантливых людей. Здесь много вузов, студентов и продвинутой молодежи, они не просто учатся, а реализуют свои теоретические знания на практике.

А вообще в Новосибирске есть даже изобретатели, идущие в ногу со временем и разрабатывающие летающий автомобиль. Очень хотелось бы поговорить с авторами и посмотреть их технологию. Думаю, запуск серийного производства и начало массового использования этого изобретения — вопрос ближайших 5 лет.

На самом деле, за год появилось много интересных проектов, но мы сейчас сконцентрированы на развитии своего бизнеса. Помимо финтехнаправления, у нас есть несколько интересных онлайн-проектов, которые мы планируем в следующем году запустить. Обладая опытом масштабирования нашего действующего проекта, мы понимаем, как развивать бизнес на международном рынке.

Сейчас конец года — и мы можем подводить некоторые промежуточные итоги. Результаты говорят о том, что мы все сделали правильно, поэтому в следующем году мы будем продолжать развиваться и сокращать издержки, улучшая наши технологические процессы. Если раньше у нас была цель выдать как можно больше займов, сейчас же важно выдать займы качественно, то есть платежеспособным клиентам.

Фото: из личных архивов