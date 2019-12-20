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Бизнес-центр с функцией вертолетного порта

...предложено создать в левобережье Новосибирска.
  • 20/12/2019, 10:00
Автор: Игорь Смольников
Бизнес-центр с функцией вертолетного порта
На вертолетной площадке взлетно-посадочный режим заморожен с мая, но вернуть ее в авиационный обиход — дело несложное.

На левом берегу Оби, в зоне примыкания Димитровского моста предложено создать бизнес-центр с необычной составляющей  вертолетной площадкой. Инициатор и разработчик проекта — ООО «Запсибниипроект.2» — позиционирует комплекс в контексте грядущей популярности винтокрылой бизнес-авиации. С другой стороны, эксперты рынка коммерческой недвижимости пока рассматривают гелиопорт не как компонент транспортной системы, а, скорее, как маркетинговую изюминку.

По словам Петра Долнакова, генерального директора «Запсибниипроект.2», на идею о создании бизнес-центра-гелиопарка компанию навела предыстория места и, с другой стороны, его «пресность» для более традиционного редевелопмента  от ядра Новосибирска всего 7 км, но функциональная интеграция в город очень слабая, аморфная, едва поднявшаяся от нуля. Анонсирован был проект на форуме по редевелопменту, приуроченному к открытию лофт-центра «Ф39» на улице Фабричной. Лейтмотивами форума стали две идеи: джентрификация и синтетические способы перезапуска коммерческой недвижимости. Детище «Запсибниипроект.2» понятие «синтез» олицетворяет как раз очень наглядно.

 Анализируя эту территорию, мы выявили очень яркий плюс  тут находится одна из шести вертолетных площадок, существующих в Новосибирске,   говорит Петр Долнаков.  У этой вертолетной площадки согласованная зона подлета, то есть она фактически функциональная. Все нормативные требования по обслуживанию вертолетов тут выполнимы. Эта вертолетная площадка самая близкая к центру Новосибирска.

Как подчеркнул Петр Долнаков, на территории в один гектар уже есть дороги (пусть и требующие реконструкции), она  включена в среднесрочные планы градостроительного развития. На вертолетной площадке взлетно-посадочный режим заморожен с мая, но вернуть ее в авиационный обиход  дело несложное. Она будет удобна для компактных вертолетов «Робинсон» и их категориальных аналогов.

 В ходе проектной работы к нам приходили соседи и предлагали другую конвертацию,  вспоминает Петр Долнаков.   Предлагали сделать сугубо «приземленный» редевелопмент, снять с вертолетной площадки ее статус, продать им, чтобы прирезать к их периметру под обычные производственно-торговые функции. Но такие предложения мы отклонили. Ибо с ролью гелиопорта потенциал места  больше.

Бизнес-центр, получивший имя «Машина времени», относится к разряду среднеразмерных. Общий метраж  6 тысяч кв. м. Коммерческих площадей — 5 тысяч. Зоны, вовлеченные в хранение и обслуживание вертолетов и в коммерческий обиход, имеют мягкое композиционное обособление, тем не менее составляя зрительно цельный комплекс, где объединителем служит атриум. Архитектурный массив комплекса  разноуровневые модули в 4-5 этажей, с арендной нарезкой от 100 до 500 «квадратов». Предусмотрена большая подземная парковка под одним из блоков, так как вертолет не рассматривается в качестве единственной транспортной связки — подход  проектировщиков в этом смысле достаточно реалистичный.

 Атриум позволяет эффектно сгруппировать вертикальные связки здания, создать элемент, связующий оба блока, — поясняет Петр Долнаков. — И, разумеется, он служит общественным пространством, дает экономичный приток естественного освещения.  Архитектурную проработку получат все стороны зданий — у них нет деления на фасад и тыл. Ландшафтная интеграция также предполагает внимание к озеру, существующему поблизости. Оно же — и визуальная связка с «большой водой», с Обью, и элемент водного фасада комплекса.

Мотивы легкости, воздушности и технофутуризма Петр Долнаков назвал титульными для проекта: проектировщики старались отразить в облике комплекса миссию гелиопорта.

 Мы включаемся в логику развития малой гражданской авиации, ориентируясь на ситуацию ближайших двух лет, — подчеркнул Долнаков.

По его мнению, гелиопорт обладает и межрегиональным транспортным потенциалом, поскольку дает практически равную доступность ко всем городам Западно-Сибирской конурбации. «Робинсоны» становятся альтернативой и наземному магистральному транспорту, и малым самолетам. Авторов «Машины времени» вдохновляет успех подмосковного проекта «Телепорт», хотя они не отрицают — в Сибири «обживание» темы малых вертолетов не будет столь активным, как в Москве.

 У меня был знакомый предприниматель из Славгорода, который за 1,5 млн долларов купил вертолет, а за 35 млн рублей купил вертолетную площадку, чтобы летать в Новосибирск по нуждам бизнеса,  говорит Петр Долнаков.  В Новосибирске сообщество, потенциально готовое использовать гелиопарк (будь он уже построен), насчитывает десяток человек. И прирастать оно будет по мере того, как проект будет обретать конкретику.

Оглашенный срок окупаемости проекта  10 лет. Сроки реализации (двумя очередями) — декабрь 2021 и сентябрь 2022 годов.

Эксперты рынка оценили техническую и эстетическую оригинальность замысла, но к степени его ближнесрочной востребованности отнеслись сдержано.

 Проект достаточно техноемкий и при этом трудно вписываемый в функционал города,  констатирует  Елена Ермолаева, директор компании RID Analytics.  У нас дефицит воздушных коридоров для малых воздушных судов, очень велико доминирование толмачевского авиакоридора. И даже потенциальный трафик малой авиации  невелик. Поэтому вертолетная площадка   это не столько функция, сколько маркетинговый элемент.

По мнению главного архитектора Новосибирска Александра Ложкина, вертолетный трафик — сюжет в развитии на ближайшие 5-10 лет.

 По мере усложнения городской инфраструктуры встанет задача создания сети вертолетных площадок, так что идея на государственном уровне может иметь поддержку,  отметил он.

Максим Марков, директор по управлению проектами и инвестициями ГК «ЁЛКА девелопмент», полномочный представитель Российской гильдии управляющих и девелоперов по Новосибирску и Новосибирской области, в свою очередь, убежден, что в условиях Новосибирска формат бизнес-центра с «вертолетным уклоном» более эффективен не для арендаторского пула в стиле обычных БЦ, а для большого, мощного арендатора «олигархического» типажа  для компании-гиганта, способной стать единственным обитателем и пользователем немаленького здания.

 Это был бы шикарный проект для моноофиса  для штаб-квартиры одной-единственной, но очень мощной компании, — резюмировал Марков. —  Для кого-то уровня той же «S7». В целом, идея, конечно, красивая. Но именно в контексте будущего   когда малые вертолеты и воздушные такси-квадрокоптеры реально проявят себя.

Фото предоставлено ООО «Запсибниипроект.2»

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