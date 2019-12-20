Бизнес-центр с функцией вертолетного порта

На вертолетной площадке взлетно-посадочный режим заморожен с мая, но вернуть ее в авиационный обиход — дело несложное.
На левом берегу Оби, в зоне примыкания Димитровского моста предложено создать бизнес-центр с необычной составляющей — вертолетной площадкой. Инициатор и разработчик проекта — ООО «Запсибниипроект.2» — позиционирует комплекс в контексте грядущей популярности винтокрылой бизнес-авиации. С другой стороны, эксперты рынка коммерческой недвижимости пока рассматривают гелиопорт не как компонент транспортной системы, а, скорее, как маркетинговую изюминку.
По словам Петра Долнакова, генерального директора «Запсибниипроект.2», на идею о создании бизнес-центра-гелиопарка компанию навела предыстория места и, с другой стороны, его «пресность» для более традиционного редевелопмента — от ядра Новосибирска всего 7 км, но функциональная интеграция в город очень слабая, аморфная, едва поднявшаяся от нуля. Анонсирован был проект на форуме по редевелопменту, приуроченному к открытию лофт-центра «Ф39» на улице Фабричной. Лейтмотивами форума стали две идеи: джентрификация и синтетические способы перезапуска коммерческой недвижимости. Детище «Запсибниипроект.2» понятие «синтез» олицетворяет как раз очень наглядно.
— Анализируя эту территорию, мы выявили очень яркий плюс — тут находится одна из шести вертолетных площадок, существующих в Новосибирске, — говорит Петр Долнаков. — У этой вертолетной площадки согласованная зона подлета, то есть она фактически функциональная. Все нормативные требования по обслуживанию вертолетов тут выполнимы. Эта вертолетная площадка самая близкая к центру Новосибирска.
Как подчеркнул Петр Долнаков, на территории в один гектар уже есть дороги (пусть и требующие реконструкции), она включена в среднесрочные планы градостроительного развития. На вертолетной площадке взлетно-посадочный режим заморожен с мая, но вернуть ее в авиационный обиход — дело несложное. Она будет удобна для компактных вертолетов «Робинсон» и их категориальных аналогов.
— В ходе проектной работы к нам приходили соседи и предлагали другую конвертацию, — вспоминает Петр Долнаков. — Предлагали сделать сугубо «приземленный» редевелопмент, снять с вертолетной площадки ее статус, продать им, чтобы прирезать к их периметру под обычные производственно-торговые функции. Но такие предложения мы отклонили. Ибо с ролью гелиопорта потенциал места больше.
Бизнес-центр, получивший имя «Машина времени», относится к разряду среднеразмерных. Общий метраж — 6 тысяч кв. м. Коммерческих площадей — 5 тысяч. Зоны, вовлеченные в хранение и обслуживание вертолетов и в коммерческий обиход, имеют мягкое композиционное обособление, тем не менее составляя зрительно цельный комплекс, где объединителем служит атриум. Архитектурный массив комплекса — разноуровневые модули в 4-5 этажей, с арендной нарезкой от 100 до 500 «квадратов». Предусмотрена большая подземная парковка под одним из блоков, так как вертолет не рассматривается в качестве единственной транспортной связки — подход проектировщиков в этом смысле достаточно реалистичный.
— Атриум позволяет эффектно сгруппировать вертикальные связки здания, создать элемент, связующий оба блока, — поясняет Петр Долнаков. — И, разумеется, он служит общественным пространством, дает экономичный приток естественного освещения. Архитектурную проработку получат все стороны зданий — у них нет деления на фасад и тыл. Ландшафтная интеграция также предполагает внимание к озеру, существующему поблизости. Оно же — и визуальная связка с «большой водой», с Обью, и элемент водного фасада комплекса.
Мотивы легкости, воздушности и технофутуризма Петр Долнаков назвал титульными для проекта: проектировщики старались отразить в облике комплекса миссию гелиопорта.
— Мы включаемся в логику развития малой гражданской авиации, ориентируясь на ситуацию ближайших двух лет, — подчеркнул Долнаков.
По его мнению, гелиопорт обладает и межрегиональным транспортным потенциалом, поскольку дает практически равную доступность ко всем городам Западно-Сибирской конурбации. «Робинсоны» становятся альтернативой и наземному магистральному транспорту, и малым самолетам. Авторов «Машины времени» вдохновляет успех подмосковного проекта «Телепорт», хотя они не отрицают — в Сибири «обживание» темы малых вертолетов не будет столь активным, как в Москве.
— У меня был знакомый предприниматель из Славгорода, который за 1,5 млн долларов купил вертолет, а за 35 млн рублей купил вертолетную площадку, чтобы летать в Новосибирск по нуждам бизнеса, — говорит Петр Долнаков. — В Новосибирске сообщество, потенциально готовое использовать гелиопарк (будь он уже построен), насчитывает десяток человек. И прирастать оно будет по мере того, как проект будет обретать конкретику.
Оглашенный срок окупаемости проекта — 10 лет. Сроки реализации (двумя очередями) — декабрь 2021 и сентябрь 2022 годов.
Эксперты рынка оценили техническую и эстетическую оригинальность замысла, но к степени его ближнесрочной востребованности отнеслись сдержано.
— Проект достаточно техноемкий и при этом трудно вписываемый в функционал города, — констатирует Елена Ермолаева, директор компании RID Analytics. — У нас дефицит воздушных коридоров для малых воздушных судов, очень велико доминирование толмачевского авиакоридора. И даже потенциальный трафик малой авиации невелик. Поэтому вертолетная площадка — это не столько функция, сколько маркетинговый элемент.
По мнению главного архитектора Новосибирска Александра Ложкина, вертолетный трафик — сюжет в развитии на ближайшие 5-10 лет.
— По мере усложнения городской инфраструктуры встанет задача создания сети вертолетных площадок, так что идея на государственном уровне может иметь поддержку, — отметил он.
Максим Марков, директор по управлению проектами и инвестициями ГК «ЁЛКА девелопмент», полномочный представитель Российской гильдии управляющих и девелоперов по Новосибирску и Новосибирской области, в свою очередь, убежден, что в условиях Новосибирска формат бизнес-центра с «вертолетным уклоном» более эффективен не для арендаторского пула в стиле обычных БЦ, а для большого, мощного арендатора «олигархического» типажа — для компании-гиганта, способной стать единственным обитателем и пользователем немаленького здания.
— Это был бы шикарный проект для моноофиса — для штаб-квартиры одной-единственной, но очень мощной компании, — резюмировал Марков. — Для кого-то уровня той же «S7». В целом, идея, конечно, красивая. Но именно в контексте будущего — когда малые вертолеты и воздушные такси-квадрокоптеры реально проявят себя.
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