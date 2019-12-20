Бизнес-центр с функцией вертолетного порта

Бизнес-центр, получивший имя «Машина времени», относится к разряду среднеразмерных. Общий метраж — 6 тысяч кв. м. Коммерческих площадей — 5 тысяч. Зоны, вовлеченные в хранение и обслуживание вертолетов и в коммерческий обиход, имеют мягкое композиционное обособление, тем не менее составляя зрительно цельный комплекс, где объединителем служит атриум. Архитектурный массив комплекса — разноуровневые модули в 4-5 этажей, с арендной нарезкой от 100 до 500 «квадратов». Предусмотрена большая подземная парковка под одним из блоков, так как вертолет не рассматривается в качестве единственной транспортной связки — подход проектировщиков в этом смысле достаточно реалистичный.

— Атриум позволяет эффектно сгруппировать вертикальные связки здания, создать элемент, связующий оба блока, — поясняет Петр Долнаков. — И, разумеется, он служит общественным пространством, дает экономичный приток естественного освещения. Архитектурную проработку получат все стороны зданий — у них нет деления на фасад и тыл. Ландшафтная интеграция также предполагает внимание к озеру, существующему поблизости. Оно же — и визуальная связка с «большой водой», с Обью, и элемент водного фасада комплекса.

Мотивы легкости, воздушности и технофутуризма Петр Долнаков назвал титульными для проекта: проектировщики старались отразить в облике комплекса миссию гелиопорта.

— Мы включаемся в логику развития малой гражданской авиации, ориентируясь на ситуацию ближайших двух лет, — подчеркнул Долнаков.

По его мнению, гелиопорт обладает и межрегиональным транспортным потенциалом, поскольку дает практически равную доступность ко всем городам Западно-Сибирской конурбации. «Робинсоны» становятся альтернативой и наземному магистральному транспорту, и малым самолетам. Авторов «Машины времени» вдохновляет успех подмосковного проекта «Телепорт», хотя они не отрицают — в Сибири «обживание» темы малых вертолетов не будет столь активным, как в Москве.

— У меня был знакомый предприниматель из Славгорода, который за 1,5 млн долларов купил вертолет, а за 35 млн рублей купил вертолетную площадку, чтобы летать в Новосибирск по нуждам бизнеса, — говорит Петр Долнаков. — В Новосибирске сообщество, потенциально готовое использовать гелиопарк (будь он уже построен), насчитывает десяток человек. И прирастать оно будет по мере того, как проект будет обретать конкретику.

Оглашенный срок окупаемости проекта — 10 лет. Сроки реализации (двумя очередями) — декабрь 2021 и сентябрь 2022 годов.

Эксперты рынка оценили техническую и эстетическую оригинальность замысла, но к степени его ближнесрочной востребованности отнеслись сдержано.

— Проект достаточно техноемкий и при этом трудно вписываемый в функционал города, — констатирует Елена Ермолаева, директор компании RID Analytics. — У нас дефицит воздушных коридоров для малых воздушных судов, очень велико доминирование толмачевского авиакоридора. И даже потенциальный трафик малой авиации невелик. Поэтому вертолетная площадка — это не столько функция, сколько маркетинговый элемент.

По мнению главного архитектора Новосибирска Александра Ложкина, вертолетный трафик — сюжет в развитии на ближайшие 5-10 лет.

— По мере усложнения городской инфраструктуры встанет задача создания сети вертолетных площадок, так что идея на государственном уровне может иметь поддержку, — отметил он.

Максим Марков, директор по управлению проектами и инвестициями ГК «ЁЛКА девелопмент», полномочный представитель Российской гильдии управляющих и девелоперов по Новосибирску и Новосибирской области, в свою очередь, убежден, что в условиях Новосибирска формат бизнес-центра с «вертолетным уклоном» более эффективен не для арендаторского пула в стиле обычных БЦ, а для большого, мощного арендатора «олигархического» типажа — для компании-гиганта, способной стать единственным обитателем и пользователем немаленького здания.

— Это был бы шикарный проект для моноофиса — для штаб-квартиры одной-единственной, но очень мощной компании, — резюмировал Марков. — Для кого-то уровня той же «S7». В целом, идея, конечно, красивая. Но именно в контексте будущего — когда малые вертолеты и воздушные такси-квадрокоптеры реально проявят себя.

Фото предоставлено ООО «Запсибниипроект.2»