Большинство новосибирцев поддерживают идею сокращения рабочей недели до 36 часов

В Комитете Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов предложили сократить рабочую неделю до 36 часов: график с понедельника по четверг останется прежним, а вот пятница станет сокращенным днем, который должен продлиться до обеда. Аналитики сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob решили выяснить, как относятся к такой инициативе экономически активные новосибирцы, работающие по графику пятидневной рабочей недели.

Результат опрос показал, что 66% жителей города поддерживают идею сокращения рабочей недели до 36 часов, при этом 9% все же выступили против.

Отмечается, что для 76% горожан возможное сокращение рабочей недели не скажется на объеме выполненной работы: респонденты уверяют, что, работая 36 часов в неделю, они будут успевать сделать столько же, сколько и за стандартную 40-часовую неделю. 13% считают, что не успеют уложить стандартный объем работы в 36 часов.

При этом женщины чаще мужчин поддерживают такую инициативу: 70 и 62% соответственно.

В том, что будут успевать выполнить свои обязанности, работая меньше на четыре часа в неделю, так же чаще убеждены женщины: 83% против 68% среди мужчин.

Ранее редакция сообщала, что в Новосибирске резко выросло количество вакансий для таксистов.

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