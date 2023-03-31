Рекламодателям

Большинство новосибирцев поддерживают идею сокращения рабочей недели до 36 часов

  • 31/03/2023, 10:29
Автор:
сокращенная рабочая неделя
При этом женщины чаще мужчин поддерживают такую инициативу.

В Комитете Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов предложили сократить рабочую неделю до 36 часов: график с понедельника по четверг останется прежним, а вот пятница станет сокращенным днем, который должен продлиться до обеда. Аналитики сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob решили выяснить, как относятся к такой инициативе экономически активные новосибирцы, работающие по графику пятидневной рабочей недели.

Результат опрос показал, что 66% жителей города поддерживают идею сокращения рабочей недели до 36 часов, при этом 9% все же выступили против.

Отмечается, что для 76% горожан возможное сокращение рабочей недели не скажется на объеме выполненной работы: респонденты уверяют, что, работая 36 часов в неделю, они будут успевать сделать столько же, сколько и за стандартную 40-часовую неделю. 13% считают, что не успеют уложить стандартный объем работы в 36 часов.

При этом женщины чаще мужчин поддерживают такую инициативу: 70 и 62% соответственно.

В том, что будут успевать выполнить свои обязанности, работая меньше на четыре часа в неделю, так же чаще убеждены женщины: 83% против 68% среди мужчин.

Ранее редакция сообщала, что в Новосибирске резко выросло количество вакансий для таксистов.

Фото: freepik.com

595

Рубрики : Общество Власть

Регионы: Россия Новосибирск

Теги : сокращенная рабочая неделя законопроект Госдума


Спецоперация на Украине

Первые участники СВО получили помощь в рамках губернаторского проекта «Реабилитационный сертификат»
29/03/23 17:27
Новосибирский завод «15 ЦАРЗ» вновь занялся ремонтом военной техники
29/03/23 12:41
Недобросовестные граждане делают бизнес на амуниции для участников СВО
26/03/23 14:24
грузоперевозки водным транспортом

Грузоперевозки водным транспортом между Сибирью и Казахстаном увеличиваются

При этом импорт казахских грузов растет, в то время, как экспорт российских материалов сохраняется в объемах.
Читать статью >>

Чистая прибыль шоколадной фабрики «Новосибирская» в 2022 году выросла в 13 раз

Выручка компании выросла на 109, 8 млн рублей или 6,4 %.
Читать статью >>
«Сюань Юань» планирует сотрудничать с Омской областью

Китайская корпорация «Сюань Юань» планирует сотрудничать с Омской областью

Китайцы рассматривают возможность вложения в регион инвестиций.
Читать статью >>
Задержка расчетов по госконтрактам

Субподрядчики крупных строек Новосибирска пошли в суды и прокуратуру

Компании не могут получить расчет по исполненным контрактам на крупные объекты, находящиеся в публично-правовой собственности.
Читать статью >>

Актуальный разговор

строительство

Мастер-план как инструмент успеха девелопера

Ирина Гущина, бизнес-практик, соучредитель девелоперских проектов, основатель архитектурно-брендингового бюро «Бусы» ― о перспективах комплексного развития территорий и необходимости профессионального мастер-планирования.
Все материалы
Лента новостей

Грузоперевозки водным транспортом между Сибирью и Казахстаном увеличиваются

31/03/2023, 14:03

Промышленная переработка отходов остановит захоронение мусора в границах Новосибирска

31/03/2023, 13:48

Чистая прибыль шоколадной фабрики «Новосибирская» в 2022 году выросла в 13 раз

31/03/2023, 13:01

Китайская корпорация «Сюань Юань» планирует сотрудничать с Омской областью

31/03/2023, 12:46
Популярное

Лунный календарь цветовода на апрель 2023

31/03/2023, 10:06

Когда ждать магнитные бури в апреле

30/03/2023, 16:43

Мошенники угрожают клиентам блокировкой учетной записи

30/03/2023, 15:08
Новости компаний

Автор лучшей научной статьи по искусственному интеллекту и машинному обучению получит 1 млн рублей от Сбера

30/03/2023, 16:48

НГТУ – консультант по вопросам инклюзивного образования

30/03/2023, 15:32

Жители Сибири больше всего тратят на ремонт

30/03/2023, 12:17

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна, видео), охраняется в соответствии с законодательством РФ. Любое использование текстовых материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при упоминании Infopro54.ru и наличии активной гиперссылки на infopro54.ru. Использование (воспроизведение) всех фото и видео-материалов возможно только с письменного разрешения редакции информационно-аналитического портала Infopro54.ru и со ссылкой на портал. Редакция Infopro54.ru не несет ответственность за:

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»

Infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ:  ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.

Яндекс.Метрика

 © 2023 г. Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» 18+

Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири


Рекламодателям

Подпишитесь на новости
Подпишитесь на рассылку самых актуальных новостей.
 
×
×
Март 2023
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Фев    
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  
×





Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×

Эксклюзивный материал

Материалы, отмеченные значком , являются эксклюзивными, то есть подготовлены на основе информации, полученной редакцией InfoPro54.ru. При цитировании, перепечатке ссылка на источник обязательна

×

Участие в конференции бесплатно






Формат участия:

Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×

Участие в конференции бесплатно






Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×
Наверх в Новости Новосибирска