Прокуратура выявила более 400 нарушений при строительстве дорог и благоустройстве в Новосибирске

Прокуратура Новосибирской области проверила исполнение органами местного самоуправления полномочий в сфере благоустройства и дорожной деятельности. В результате выявлено свыше 400 нарушений при содержании улично-дорожной сети, остановочных пунктов и придомовых территорий. Речь идет о повреждении асфальтобетонного покрытия дорог, плохой очистке дорог, тротуаров и придомовых территорий от снега, грязи и мусора. Также прокуроры выявили нарушения в деятельности перевозчиков.

По результатам проверок объявлено 106 предостережений, внесено 270 представлений, возбуждено 23 дела об административных правонарушениях, 2 иска направлено в суд.

Кроме того, по требованию прокуратуры органы местного самоуправления должны очистить от грязи и пыли свыше 200 дорог, отремонтировать более 180 дорог, нанести разметку на 59 дорогах, привести в нормативное состояние свыше 60 пешеходных переходов.

Напомним, по данным Минтранса, в 2024 году в регионе в два раза увеличено финансирование на осуществление независимого контроля за строительством дорог. В настоящий момент на гарантии в области находится 477 дорожных объектов.

Ранее редакция сообщала о том, что жители поселка под Новосибирском уже 15 лет сами ремонтируют дорогу.