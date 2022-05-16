Для освобождения от уголовного преследования 1,5 млн недостаточно

Закончено расследование и утверждено обвинительное заключение в отношении руководителя одного из адвокатских кабинетов Ленинского района, подозреваемого в мошенничестве, хищении чужого имущества в особо крупном размере путём обмана и злоупотребления доверием. По версии прокуратуры, данный гражданин пообещал своему доверителю освободить его родственника, содержащегося под стражей по подозрению в совершении ряда преступлений, от уголовного преследования за 1,5 млн руб. Об этом сообщает прокуратура Новосибирской области. В настоящее время материалы дела переданы в суд Ленинского района Новосибирска.

— Адвокат, пользуясь доверительным отношением, из корыстных побуждений сообщил мужчине, что обладает связями в правоохранительных органах, и для решения вопроса необходимо 1,5 млн рублей, — сообщает пресс-служба ведомства. — При этом они договорились, что сумма будет передаваться адвокату для последующей передачи должностному лицу из правоохранительных органов (кому — адвокат не озвучивал) частями, первая из которых составит 500 тыс. рублей, а остальная будет передана через злоумышленника после освобождения обвиняемого и прекращения в отношении него уголовного преследования.

Тем не менее, получив первый «взнос», недобросовестный адвокат, вопреки договорённостям, не передал его анонсированному «должностному лицу», а распорядился деньгами по собственному усмотрению.

— На самом деле, он не имел никакой возможности повлиять на ход расследования дела или изменить меру пресечения, — поясняют в областной прокуратуре.

Ранее редакция рассказывала, как житель Бердска требовал предположительно у руководителя областного управления федерального казначейства компенсировать моральный вред, якобы полученный от ненадлежащего выполнения обязанностей сотрудниками управления. В качестве компенсации озвучивалась бутылка коньяка стоимостью в несколько тысяч рублей и денежные средства в сумме более 300 тыс руб.