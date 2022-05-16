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Для освобождения от уголовного преследования 1,5 млн недостаточно

  • 16/05/2022, 12:20
Автор:
новости Новосибирска
Даже для руководителей адвокатских кабинетов.

Закончено расследование и утверждено обвинительное заключение в отношении руководителя одного из адвокатских кабинетов Ленинского района, подозреваемого в мошенничестве, хищении чужого имущества в особо крупном размере путём обмана и злоупотребления доверием. По версии прокуратуры, данный гражданин пообещал своему доверителю освободить его родственника, содержащегося под стражей по подозрению в совершении ряда преступлений, от уголовного преследования за 1,5 млн руб. Об этом сообщает прокуратура Новосибирской области. В настоящее время материалы дела переданы в суд Ленинского района Новосибирска.

Адвокат, пользуясь доверительным отношением, из корыстных побуждений сообщил мужчине, что обладает связями в правоохранительных органах, и для решения вопроса необходимо 1,5 млн рублей, сообщает пресс-служба ведомства. При этом они договорились, что сумма будет передаваться адвокату для последующей передачи должностному лицу из правоохранительных органов (кому адвокат не озвучивал) частями, первая из которых составит 500 тыс. рублей, а остальная будет передана через злоумышленника после освобождения обвиняемого и прекращения в отношении него уголовного преследования.

Тем не менее, получив первый «взнос», недобросовестный адвокат, вопреки договорённостям, не передал его анонсированному «должностному лицу», а распорядился деньгами по собственному усмотрению.

На самом деле, он не имел никакой возможности повлиять на ход расследования дела или изменить меру пресечения, поясняют в областной прокуратуре.

Ранее редакция рассказывала, как житель Бердска требовал предположительно у руководителя областного управления федерального казначейства компенсировать моральный вред, якобы полученный от ненадлежащего выполнения обязанностей сотрудниками управления. В качестве компенсации озвучивалась бутылка коньяка стоимостью в несколько тысяч рублей и денежные средства в сумме более 300 тыс руб.

Фото pixabay — diegoattorney

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Рубрики : Бизнес Право&Порядок

Регионы: Новосибирск

Теги : суд прокуратура мошенничество


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