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Высокий холестерин – как он влияет на организм и как стабилизировать его показатели?

  • 10/12/2021, 17:39
Повышенный холестерин
Высокий холестерин: что это значит, на какие показатели стоит обратить внимание?

Прежде чем начать разбирать причины появления высокого или низкого холестерина, необходимо разобраться, что он собой представляет. Холестерином называется органический липид, плотное по составу вещество, которое соответствует свойствам жиров. Вырабатывается холестерин в печени, а также в надпочечниках, яичниках и кишечнике. Органический липид поступает в организм вместе с продуктами и приблизительно составляет около 20 процентов от общей массы.

Холестерин имеет множество функций и задач в организме. Например, он входит в состав мембран клеток, а также помогает регулировать их проницаемость и множество иных процессов.

Органический липид также влияет на функционирование систем:

  • иммунной;
  • нервной;
  • детородной.

Холестерин участвует в синтезе желчных кислот, а также женских гормонов эстрогена и прогестерона.

Прежде чем приступить к лечению, следует разобраться, какой холестерин наносит вред здоровью. Доктора утверждают, что на организм негативно влияют как повышенные показатели холестерина, так и пониженные.

Разновидности холестерина

Наибольшее количество холестерина производится в печени, где он попадает в кровь и разносится по всему организму. Через кровь лишний холестерин возвращается в печень, где вещество соединяется с белком – аполипопротеином, и они образуют липидное соединение и выводятся из организма.

Производится транспорт органического липида в организме благодаря липопротеидам низкой плотности, а транспортировку от тканей обратно к печени обеспечивают липопротеиды высокой плотности. 

Также в кишечнике есть липопротеиды – хиломикроны, которые синтезируют холестерин из продуктов, поступающих извне.

Липопротеиды высокой плотности помогают выводить холестерин из организма человека, а низкой плотности способствуют оседанию холестерина на стенках сосудов. Отложения на стенках со временем образуют атеросклеротические бляшки, которые впоследствии могут спровоцировать инфаркт или инсульт или другие опасные заболевания. 

Поэтому когда диагностируется высокий холестерин, то это означает, что повышено содержание липопротеидов низкой плотности.

Норма холестерина в крови

Для того чтобы была известна норма холестерина в крови, необходимо сдать несколько анализов:

  • общий холестерин;
  • липопротеид низкой плотности;
  • липопротеид высокой плотности.

Проверяется норма холестерина по возрасту, чтобы можно было увидеть, есть отклонения от нормы или нет. У взрослого человека норма должна колебаться в пределах от 2,8 до 5 ммоль/л, у пациентов, имеющих заболевания, связанные с сердцем, – до 4,5 ммоль/л, а у людей, которые перенесли инсульт, показатели должны быть до 4 ммоль/л.

Норма ЛПНП у здорового человека – до 3-х ммоль/л, нарушением считается – выше 1-1,2 ммоль/л.

Норма холестерина в крови может отличаться по половому признаку, а также у беременных женщин и детей.

Почему опасен высокий и низкий холестерин

Когда норма холестерина в крови ЛПНП повышается, начинает откладываться холестерин, который закупоривает со временем сосуды и способствует развитию таких заболеваний, как:

  • стенокардия;
  • ишемическая болезнь сердца;
  • атеросклероз;
  • инфаркт;
  • инсульт.

Негативно на человеческий организм влияет и пониженный холестерин, так как он затормаживает выработку гормонов в организме, в частности:

  • эстрогена:
  • прогестерона.

Также наблюдается нарушение со стороны репродуктивной системы и когнитивной. Если у беременной женщины во время анализа крови определен низкий холестерин, то это говорит о возможности преждевременных родов.

Причины повышения холестерина в крови

Уровень холестерина может повышаться из-за наличия хронических заболеваний человека, а также неправильного питания и сидячего образа жизни.

Что увеличивает возможность повышения содержания холестерина в крови.

  1. Употребление в еду жирного мяса, яиц и фаст-фудов в большом количестве.
  2. Курение.
  3. Употребление алкогольных напитков.
  4. Ожирение.
  5. Нарушение метаболизма.
  6. Сахарный диабет.
  7. Нарушение гормонального фона.
  8. Заболевания печени, почек или поджелудочной.
  9. Генетическая предрасположенность.
  10. Возраст после 50-ти.
  11. Беременность.

Чаще всего повышение холестерина происходит из-за наличия нескольких факторов риска.

Как проявляется повышенный холестерин

Повышенный холестерин

Повышенный холестерин

Откладывание холестерина на стенки сосудов происходит бессимптомно. Проявления последствий повышения данных показателей начинаются, когда просвет сосуда становится критически небольшим, и появляются симптомы со стороны внутренних органов, а также сердечнососудистой системы.

Повышение нормы проявляется:

  • болью в суставах;
  • тяжестью в ногах, даже после небольшой нагрузки;
  • периодической или постоянной болью за грудиной;
  • появлением пигментации в виде желтых пятен на коже.

 

Следует помнить, что данная симптоматика может свидетельствовать о наличии других заболеваний, поэтому очень важно обратиться к доктору и провести диагностику, а именно – сдать анализ крови, чтобы узнать какой холестерин, триглицериды, а также ЛПНП и ЛПВП.

Рекомендации по снижению показателей высокого холестерина

Если повышена норма холестерина в крови, необходимо изменить питание, отдать предпочтение сбалансированной пище, а также отказаться от вредных привычек в виде курения, употребления алкоголя. Повысить физическую активность, а также заняться снижением веса благодаря занятиям спортом. 

Если же вышеперечисленные рекомендации не помогают в снижении холестерина, доктор назначит медикаментозное лечение.

После диагностики повышения нормы холестерина медикаменты назначаются в редких случаях, если только наблюдается значительное повышение холестерина и симптоматика.

В зависимости от полученных результатов анализов доктор назначает индивидуальное медикаментозное лечение, в которое могут входить ингибиторы абсорбции холестерина, а также статины.

Изображения с сайта pixabay.com

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Теги : повышенный холестерин здоровье


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