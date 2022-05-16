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На берегу Оби появится жилой квартал с собственным выходом к реке

  • 16/05/2022, 12:13
новости бизнеса
Иногда, чтобы набраться сил после напряженного рабочего дня, хочется побыть в тишине, вдохнуть тягучий аромат хвои, прогуляться с семьей или посидеть с ноутбуком на берегу Оби.

Но для большинства жителей мегаполиса это возможно только на выходных. На рынке недвижимости Новосибирска появился новый жилой квартал, где ежедневно можно наслаждаться чистым воздухом соснового бора и приятной свежестью реки, не отказывая себе в преимуществах городской жизни.

Квартал «Сосновый бор» — новая локация строительной компании «Акация». В портфолио застройщика — жилые комплексы: «Акация на Красногорской», «Акация на Ватутина» и «Акация на Лежена». Все объекты были сданы раньше заявленного срока. А 17-этажный дом «Акация на Красногорской», по данным мэрии Новосибирска, стал самой быстровозведенной новостройкой в 2020 году в нашем городе.

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Жилье на берегу Оби — возможность устраивать пикники, наслаждаться рыбалкой или пробежками.

Квартал «Сосновый бор» расположен в одном из самых живописных мест поселка Кудряшовский: на берегу реки Обь, в окружении соснового бора. Приобретя здесь жилье, вы ощутите все плюсы жизни на природе. Возможность устраивать пикники, наслаждаться рыбалкой или пробежками, созерцать красоту и величие Кудряшовского бора.

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В новом жилом квартале можно ежедневно наслаждаться чистым воздухом соснового бора.

В основе проекта заложено единство природного окружения и сложившейся инфраструктуры, необходимой для комфортной жизни. В шаговой доступности — школа с кадетским классом, детский сад, больница, ледовый дворец спорта «Кудряшовский», крупнейшие розничные сети «Пятерочка», «Мини Лента», «Магнит», «Магнит Косметик», «Фасоль», пункты доставки OZON и Wildberries. Рядом — остановка общественного транспорта и удобный выезд на Колыванское шоссе.

Квартал «Сосновый бор» — крупнопанельные многоквартирные дома, которые строятся по современной быстровозводимой технологии.

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Современная придомовая территория квартала «Сосновый бор» — это гарантия комфорта и безопасности жильцов.

Современная придомовая территория, наличие парковочных мест, игровая зона с травмобезопасным покрытием, отсутствие сквозного проезда машин через детскую площадку, свой выход на набережную Оби — все это способствует комфорту и безопасности будущих новоселов.

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Рубрики : Недвижимость

Регионы: Новосибирск

Теги : недвижимость надежный застройщик


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