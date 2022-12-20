Новосибирску необходимо более шести млрд рублей, чтобы заменить около 500 старых автобусов

Примерно 6,4 миллиарда рублей потребуется на обновление автобусного парка в Новосибирске. Всего необходимо полностью заменить почти 500 изношенных автобусов, пишет КП-Новосибирск со ссылкой на Департамент транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии города.

— У немуниципальных перевозчиков находится в эксплуатации 472 единицы со 100% износом, — рассказали Департаменте. — Немуниципальными перевозчиками города Новосибирска в текущем году приобретено 27 единиц автобусов, ранее эксплуатировавшихся в других городах, со средним возрастом 5-7 лет.

Отмечается, что положение с автобусами муниципального казенного предприятия «Новосибгортранс» (МКП «НГТ») значительно лучше.

— Средний уровень их износа составляет 23,3%. В этом году в город поставлено 77 единиц городских автобусов для нужд МКП «НГТ», — добавили в мэрии.

Ранее редакция сообщала, что до 30 декабря в Новосибирске планируется установить 17 новых остановочных павильонов.

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