Группа «ВИС» опровергла увеличение финансирования четвертого моста

— В связи с появившейся в СМИ информацией о финансировании 4 моста в Новосибирске сообщаем, что 1,2 млрд руб. — это не дополнительные средства, а средства в рамках бюджета проекта, которые должны были быть перечислены еще год назад по концессионному соглашению, — об этом говорится в комментарии пресс-службы ГК «ВИС», поступившем в редакцию Infopro54.

В компании напомнили, что согласно концессии, Минтранс Новосибирской области не выполнил обязательства по финансированию строительства четвертого моста в 2022-2023 годах. В феврале 2024 года на счета ГК «ВИС» поступило 727,32 млн руб., в мае — 460 млн руб. При этом длящаяся задолженность составляет в 5,2 млрд руб. Проблемы с финансированием привели к срыву строительного сезона на объекте, отметили в компании.

— Наращивание по проекту кредиторской задолженности, несение сверхрасходов, вложение собственных средств Группы «ВИС» в строительство продолжается по сей день, — подчеркнули в ГК «ВИС».

В группе также отметили, что свои обязательства концессионер выполнил еще в 2023 году в полном объеме. Инвестиции в проект составили 5,4 млрд руб., 2 млрд руб. вложено в операционную деятельность. За сезон 2024 года группа вложила в строительство моста более 1 млрд рублей собственных средств сверх обязательств по концессии.

— На сегодняшний день недоступными для финансирования оставшихся работ остаются 4 млрд руб бюджетных средств, — заявили в компании.

Четвёртый мост через реку Обь в Новосибирске возводится в рамках государственно-частного партнёрства. Соглашение о его строительстве региональное правительство заключило с дочерней компанией Группы «ВИС» — ООО «Сибирская концессионная компания» в 2017 году. Первоначально мост планировали сдать до конца 2022 года. Позже дату переносили несколько раз — сначала на 2023 год, позже сроки отодвинулись на 2024 год. За время строительства объект подорожал на 9 миллиардов.

Ранее редакция сообщала о том, что группа «ВИС» не будет перекрывать Бугринский мост для ремонта.