Для реконструкции парка Березовая роща подготовят отдельный проект

По парку «Березовая роща» подготовят отдельный проект. Об этом сообщила вице-мэр Анна Терешкова в прямом эфире на странице мэрии Новосибирска в ВКонтакте.
—Сейчас будет приступать к проектированию реконструкции. Когда начали заниматься сносом аварийных деревьев, мы поняли какая проблема там существует, — отметила Терешкова.
Ранее редакция сообщала о том, что на реконструкцию парка «Березовая роща» может уйти около пяти лет. Планируется разделить процесс реконструкции на три этапа.
Ранее редакция сообщала о том, что реконструкция парка Березовая роща может занять 5 лет.
Фото Анны Гурьяновой
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