Для реконструкции парка Березовая роща подготовят отдельный проект

По парку «Березовая роща» подготовят отдельный проект. Об этом сообщила вице-мэр Анна Терешкова в прямом эфире на странице мэрии Новосибирска в ВКонтакте.

—Сейчас будет приступать к проектированию реконструкции. Когда начали заниматься сносом аварийных деревьев, мы поняли какая проблема там существует, — отметила Терешкова.

Ранее редакция сообщала о том, что на реконструкцию парка «Березовая роща» может уйти около пяти лет. Планируется разделить процесс реконструкции на три этапа.

Первый: сейчас в «Березовой роще» удаляют деревья, которые грозят падением.

Второй: важны предпроектные исследования — сколько и в каком состоянии находятся деревья на территории парка, как используется парк и как его можно изменить. Исследования уже ведутся как в рамках инвентаризации, так и в процессе выявления аварийных деревьев.

Третий: текущая работа дирекции городских парков, которая изыскивает возможности для создания полноценного проектного цикла для «Березовой рощи».

Ранее редакция сообщала о том, что реконструкция парка Березовая роща может занять 5 лет.