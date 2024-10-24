Для социальных предпринимателей в Новосибирске снизят налоговые ставки

Новые меры господдержки бизнеса планируют ввести в Новосибирской области. Речь идет о ставке налога в 1% при налогообложении доходов, и 5% если объектом налогообложения выбраны доходы минус расходы.

К социальным предпринимателям относятся компании, которые обеспечивают занятость определенных категорий лиц и их численность составляет не менее 50% от общего количества сотрудников, а доля расходов на оплату их труда составляет не менее 25% от расходов на оплату труда компании. Также льготу планируется предоставлять ИП, которые являются инвалидами и осуществляют трудовую деятельность без привлечения наемных работников.

В законопроекте приводятся категории сотрудников, за трудоустройство которых предприниматель может получить налоговые льготы. Среди них инвалиды, многодетные, пенсионеры, выпускники детских домов, беженцы и вынужденные переселенцы, малоимущие граждане, участники СВО и ветераны боевых действий.

— Ожидаемый эффект от введения налоговых льгот для социальных предпринимателей — развитие проектов, нацеленных на решение социальных проблем в регионе, улучшение жизни социально уязвимых категорий граждан, — отметил министр промышленности Новосибирской области Андрей Гончаров. — Стимулирование трудоустройства социально уязвимых категорий граждан, обеспечение их занятости.

По данным Минэкономразвития, на май 2024 года в регионе было зарегистрировано 179 социальных бизнес-проектов. Они представлены в разнообразных сферах: организация детского досуга, дошкольное образование, сохранение национальных традиций, спорт, производство средств реабилитации. Получить этот статус могут ИП и юрлица на 1 год. По словам Андрея Гончарова, на данный момент в регионе более 200 социальных предпринимателей.

Ранее редакция сообщала о том, что соискателей с ограничениями здоровья охотнее берут на работу в Новосибирске. В сентябре работодатели открыли полторы тысячи вакансий для таких кандидатов.