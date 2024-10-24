«Сибирь» проиграла «Барысу» на домашнем льду

23 октября в Новосибирске прошёл матч регулярного чемпионата КХЛ. В нём новосибирская команда «Сибирь» встретилась с казахстанским «Барысом». К сожалению, «Сибирь» проиграла. Матч завершился со счётом 3:1 в пользу гостей.

— Настрой был хороший. Забей второй гол, игра сложилась бы по-другому… Перекладывали инициативу друг на друга, вот и не смогли забить… Большинство сегодня не сработало, отсюда результат, — рассказал Вадим Епанчинцев, тренер команды «Сибирь».

Для новосибирской команды это поражение стало уже третьим подряд. В итоге «Сибирь» остается на четвертом месте в Восточной конференции с 19 очками.

Следующий матч «Сибирь» проведёт 28 октября в Санкт-Петербурге, где встретится с командой «СКА».

Ранее редакция сообщала о том, что «Сибирь» проиграла «Трактору» со счётом 4:5.