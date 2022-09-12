Как «окрасить» деньги на модернизацию сетей ЖКХ в тарифе и быстрее расселить аварийное жилье?

В Новосибирске прошел Сибирский строительный форум-2022. За 3 дня на площадке концертного зала им. Каца выступили более 60 спикеров со всей страны. Центральным мероприятием третьего и заключительного дня Сибирского строительного форума-2022 стало межрегиональное совещание по вопросам развития строительной отрасли в субъектах РФ, входящих в межрегиональную ассоциацию «Сибирское соглашение» (МАСС).

В составе экспертов дискуссии выступил депутат Госдумы РФ Александр Аксененко. В федеральном парламенте он представляет Новосибирскую область и является заместителем председателя комитета Госдумы по строительству и ЖКХ. В свете новых вызовов для отрасли, связанных с обрушившимися на нашу страну санкциями, как раз к представителю законодательной власти у присутствовавших гостей и участников было больше всего вопросов. Что еще планирует предпринять Госдума, чтобы стабилизировать положение отрасли?

В своем докладе Аксененко озвучил планы строительного комитета на осеннюю сессию. В первую очередь они будут сосредоточены на продолжении работы по минимизированию бюрократических барьеров:

— Задача Минстроя — сократить объем документов, разрешающих ввод, в 4 раза. Немалая работа в этом направлении правительством совместно с Госдумой уже проведена, ее итог — ввод жилья, несмотря на санкции, вышел на допандемийные показатели по всей стране, — доложил парламентарий.

Напомним, недавно вице-премьер РФ Марат Хуснуллин сказал, что на начало августа в стране были введены уже 57,7 млн кв. м жилья. Как на днях сообщили в Минстрое Новосибирской области, 1,5 млн из них приходятся на Новосибирск, что на 45% выше уровня 2021 года.

Вместе с тем Александр Аксененко напомнил, что на пути этого локомотива экономического роста сегодня лежат немало препятствий, которые необходимо устранить. В том числе износ коммунальных сетей. В некоторых регионах страны, например в Новосибирской области, он достигает 70%.

— Есть рабочая группа при комитете, в ней мы рассматриваем изменение подходов к тарификации, чтобы закладываемые в тариф деньги на модернизацию были окрашены и составляли не менее 20-30%, — рассказал Аксененко.

Также в предстоящую сессию перед комитетом стоит задача проработать дополнительные механизмы расселения аварийного жилья. Напомним, что недавно правительство страны, не дождавшись окончания предыдущей программы, уже запустило новую. На данный момент Новосибирская область в нее не попала, так как не выполнила текущие показатели расселения непригодных к проживанию домов.

— В декабре должна быть утверждена нормативная база новой федеральной программы расселения аварийного и ветхого жилья. Сейчас к ней подключаются только те регионы, которые успешно завершили предыдущую программу. Мое мнение: не совсем справедливо подключать к программе только при условии завершения выполнения предыдущей. Исторически у всех аварийный фонд разный. И если продолжать по такому принципу распределять средства и включать в программу, то в отстающих регионах ситуация будет только усугубляться, — высказал свою точку зрения новосибирский депутат. — Помимо запуска новой программы, будут прорабатываться дополнительные механизмы решения вопроса расселения. Возможно, будет подключение механизма рынка арендного жилья некоммерческого найма — по крайней мере такие обсуждения идут

Также Аксененко высказал свою точку зрения еще на один животрепещущий для региона вопрос — механизм КРТ (комплексное развитие территорий). Он тоже призван решать проблему непригодного жилья или устаревшей нежилой недвижимости. На взгляд депутата, именно недоработки в законодательстве не дают КРТ в полной мере раскрыться и начать работать. В Новосибирской области на данный момент «комплексному развитию» подлежит 21 территории. Одна из них расположена в Нижней зоне Академгородка, и схема ее застройки вызвала недовольство у местных жителей.

Предстоит парламентариям решить еще одну задачу — определиться со статусом апартаментов. На сегодня этот вид помещения признается законодательством как нежилой. Соответственно, не несет никакой сопроводительной социальной нагрузки, в апартаментах нельзя получить регистрацию по месту жительства, встать с этой регистрацией на очередь в детский сад и т.п. Но тем не менее апартаменты становятся все популярнее у населения. Люди не обращают внимания на эти «нюансы», так как зачастую такая недвижимость более выгодна в приобретении.

— Был уже один заход по этому вопросу в новом созыве Госдумы, прошлой осенью пытались привести в порядок законодательный аспект статуса апартаментов, было много дискуссий. Мое мнение, что если люди выбирают этот вид помещения для проживания, пользуются социальной инфраструктурой, то апартаменты надо наделять статусом жилого помещения, — поясняет Александр Аксененко.

Парламентарий от Новосибирской области также отметил, что находится в диалоге с и.о. министра строительства Новосибирской области Алексеем Колмаковым. Он пообещал продолжить доносить до федеральных властей запрос регионального Минстроя о необходимости корректировки механизма эскроу-счетов и получения застройщикам права на его досрочное раскрытие. Здесь, по словам депутата, мнения Минстроя Новосибирской области и строительного комитета Госдумы совпадают — такое право на постепенное раскрытие счетов у застройщиков должно быть в целях недопущения «обесценивая» средств на счетах. Но вот позиция Центрального банка на этот счет иная, и такое право предоставлять застройщикам финансовый регулятор пока не хочет.