Дмитрий Твардовский: развитие транспортных коридоров невозможно без партнерства государства и бизнеса

Такую позицию в рамках работы Сибирского транспортного форума озвучил Первый заместитель Генерального директора ИнфраВЭБ Дмитрий Твардовский.

Своевременное использование открывшихся новых возможностей позволит приблизить сроки начала знаковых для выполнения транспортной задачи проектов, в числе которых продление автодороги от Москвы через Казань и Екатеринбург до Новосибирска с выходом к Монголии и Китаю, подключение железнодорожной сети к Северному морскому пути и интеграции с портовыми особыми экономическими зонами. Для перехода к этапу реализации, эти транспортно-логистические коридоры рассматриваются как набор инвестиционных проектов.

Как отметил Дмитрий Твардовский, сегодня в России реализуется более 150 концессионных транспортных проектов общей стоимостью около 1 трлн рублей. На данный момент отдельным вызовом при их реализации становится обеспечение доступности стройматериалов и строительной техники.

Также существенное перераспределение логистических потоков является дополнительным фактором неопределённости и оказывает повышенный риск на этапность и стоимость реализации проектов. Широкий инструментарий для поддержки таких проектов предлагает группа ВЭБ.РФ.

“Мы видим большой потенциал в поддержке транспортных проектов через механизм ГЧП, так как его главная особенность – распределение рисков и финансовой нагрузки между сторонами проекта. ВЭБ.РФ в этой работе готов оказывать поддержку на всех основных этапах, связанных как с финансовым участием, так и с их подготовкой, структуризацией и сопровождением”, — отметил Дмитрий Твардовский.

Только за последние 3 года ИнфраВЭБ подготовил 5 концессионных автодорожных проектов общей стоимостью более 300 млрд руб. В рамках “Фабрики проектного финансирования” на рассмотрении в ВЭБ.РФ находится более 30 проектов общей стоимостью 3,3 трлн руб. Из них финансируется 17 проектов на сумму более 1 трлн рублей. Кроме того, для наращивания возможностей Фабрики из Фонда национального благосостояния России будет выделено 120 млрд рублей, благодаря чему в том числе планируется снижение доли собственных средств инициаторов проектов.