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В ремонт теплосистемы Мошково вложат 800 млн рублей

  • 24/06/2022, 14:55
Автор:
новости Новосибирска
Проект будет реализовываться только за счет бюджета. Частного инвестора власти привлекать не планируют.

Новосибирская область получит 630 млн рублей федеральных средств на создание и реконструкцию объектов системы теплоснабжения в р.п. Мошково. Об этом после заседания штаба правительственной комиссии по региональному развитию заявил заместитель председателя правительства РФ Марат Хуснуллин. Как уточнили редакции Infopro54 в пресс-службе министерства ЖКХ Новосибирской области, еще около 150 млн рублей в проект вложит бюджет региона. Частный инвестор привлекаться не будет.

— Речь идет о комплексной модернизации объектов теплоснабжения р.п. Мошково. Планируется вывести из эксплуатации 6 угольных котельных с высокой степенью износа, построить 5 новых газовых котельных общей мощностью 24 МВт. Вместе с этим необходимо реконструировать ЦТП «Западная», построить новые тепловые сети протяженностью 15 км. Реализация проектов планируется до конца 2023 года, — комментирует министр жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Новосибирской области Денис Архипов.

Как пояснил министр, реализация проекта улучшит качество предоставления услуг в сфере теплоснабжения для более 3 тысяч человек в р.п. Мошково, проживающих преимущественно в многоквартирных домах. Необходимость проекта обусловлена высокой степенью износа (от 70 до 90%) котельных и тепловых сетей в поселке.

Модернизация системы теплоснабжения в р.п. Мошково станет четвертым проектом комплексной модернизации систем теплоснабжения городов и поселков региона. С 2016 по 2020 годы в Новосибирской области успешно завершены 3 таких проекта — в р.п. Маслянино, г. Обь и г. Черепаново. Общие капитальные затраты составили 1 млрд 410 млн рублей.

Однако 3 предыдущих проекта область реализовывала с привлечением не только федеральных средств — Фонда модернизации ЖКХ, средств областного бюджета, но и частных инвестиций — с использованием такого механизма, как концессия.

В частности, в 2016-2017 годах при финансовой поддержке государственной корпорации — Фонда содействия реформированию ЖКХ — в рамках концессионных соглашений были реализованы проекты модернизации коммунальной инфраструктуры в сфере теплоснабжения в г. Обь и р.п. Маслянино.  Субсидирование из Фонда модернизации ЖКХ составило 437 млн рублей, это 60% стоимости проектов. По 20% — 146 млн рублей — вложили областной бюджет и частные инвесторы. В модернизацию коммунальной системы г. Обь частные инвестиции в течение 2 лет инвестировали 100 млн рублей.

В общей сложности капитальные вложения в модернизацию систем теплоснабжения р.п. Маслянино и г. Обь суммарно составили 730 млн рублей. В ходе реализации проекты были построены 10 новых газовых котельных общей мощностью и 25 км тепловых сетей, на индивидуальную газификацию переведены 149 домовладений.

В январе 2021 года была завершена реализация масштабного проекта модернизации системы теплоснабжения г. Черепаново.  Объем инвестиций в проект составил 740 млн рублей. В Восточном районе города было выполнено строительство 2 новых газовых котельных и модернизация 1 существующей общей тепловой мощностью 14 МВт, выполнено строительство и реконструкция 5,7 км тепловых сетей. В Западном районе построены 6 новых газовых котельных общей тепловой мощностью 26 МВт, а также выполнено строительство и реконструкция 9 км тепловых сетей.

Напомним, проекты, связанные с концессиями, в последнее время вызывают много вопросов у депутатов регионального парламента. В частности, при обсуждении новой «мусорной» концессии депутаты предлагали реализовать ее за счет средств бюджета, не привлекая инвесторов.

 

Ранее редакция сообщала, что администрация г. Обь и «тепловой» концессионер предложили отнести город к ценовой зоне теплоснабжения. 

Фото пресс-службы правительства Новосибирской области

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Рубрики : Власть Бизнес

Регионы: Новосибирск

Теги : концессия инвестиции жкх бизнес


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