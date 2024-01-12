До +1 и без осадков ожидает погода в ближайшие дни жителей Новосибирска

В Новосибирской области на смену морозам придет теплая погода без осадков.

По данным синоптиков, сегодня, 12 января, в регионе еще сохранится морозная погода — днем до -19, предстоящей ночью столбик термометра опустится до -22 градусов.

В субботу днем ожидается потепление: от -8 до -10, ночью похолодает до -18, местами по области до -20 градусов.

Уже в воскресенье, 14 января, днем новосибирцев ждет повышение температуры до +1 градуса. Потепление будет сопровождаться осадками в виде мокрого снега и усилением ветра до 15 метров в секунду. В ночные часы столбик термометра опустится до -11 градусов.

Ранее редакция сообщала о том, что более 7 тысяч жителей Новосибирской области остались без света из-за метели и шквалистого ветра в ночь на 11 января.