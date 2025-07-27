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До +33 градусов: экстремальную жару пообещали синоптики жителям Новосибирска

  • 27/07/2025, 14:00
Автор: Ольга Кирсанова
До +33 градусов: экстремальную жару пообещали синоптики жителям Новосибирска
В связи с погодными условиями в регионе возможны ЧС

После прохладных деньков Новосибирскую область накрыла по-настоящему экстремальная жара. Столбики термометра подпрыгнули до +34 градусов. Воспользовавшись «курортной» погодой, горожане массово ринулись на пляжи.

Как заявляют синоптики, изнуряющий зной в регионе продлится как минимум до конца июля. По данным ФГБУ «Западно-Сибирское УГМС», в период с 26 июля по 31 июля 2025 года в Новосибирской области местами ожидается аномально жаркая погода с максимальными температурными значениями +30 и выше.

Так, в понедельник, 28 июля, в сибирской столице ожидается +31…+33 градуса. При этом солнце будет не особо «жгучим», так как специалисты прогнозируют переменную облачность. Ночью в городе преимущественно без осадков, днём местами кратковременный дождь, гроза. Ветер юго-восточный будет дуть со скоростью 5-10 метров в секунду.

Из-за погодных «сюрпризов» в регионе возможны природные пожары, сбои в работе систем электроснабжения, затруднения работы транспорта, а так же гибели людей на водных объектах.

В связи с этим МЧС просит сибиряков быть предельно осторожными в обращении с огнём и соблюдать правила пожарной безопасности.

— В условиях тёплой и сухой погоды необходимо строго соблюдать правила пожарной безопасности, — подчеркнули в ведомстве.

В народном календаре 27 июля — день Акилы, Стефанов день, а в церковном — день памяти святого апостола от семидесяти Акила.

По поверьям, на Акилу темные силы активно гуляли по земле, вселяясь в детей, стариков и животных. Они запугивали и даже обижали окружающих.

Крестьяне всячески старались задабривать домовых, особенно так называемых «полевых духов». У последней полосы жатвы для них оставляли горшок каши, а на самой полосе — пучок ржи. Такой обряд считался залогом хорошего урожая на следующий год.
С древних времён считалось, что природа на Акилу обладает лечебной, оздоровительной силой. В связи с этим в праздник хорошо отправиться за город или провести время в парке.

Важно не забывать и о благих делах. В этот день поощряются любые добрые поступки. Согласно народным верованиям, все они обязательно окупятся и вернутся добром в будущем.

В этот день запрещалось выбрасывать остатки еды. Их отдавали домашним животным или птицам. Под запретом также была лень. Считалось, что тот, кто будет бездельничать, навлечёт на себя несчастья.

К Акилову дню «макушка лета» клонилась к спаду, погода становилась переменчивой. Часто на поля налетали ветры с вихрями и дожди с грозами — поэтому урожай нужно было сторожить. Грозы на Руси боялись и потому, что от молний часто гибли люди — как от самих ударов, так и от пожаров. Однако после обильных гроз и дождей начинали расти грибы, поэтому детей, не занятых в полевых работах, отправляли в лес. Взрослым же, как правило, было не до этого — хватало дел с уборкой урожая и сенокосом.

С Акилой связано много народных примет:

— Глухой гром указывает на слабый дождь, а громкий, наоборот, на сильный:

— Тучи закрывают утром солнце — к дождю;

— Идёт дождь — затянется на неделю;

— Солнечная и сухая погода — к тёплой осени;

— Птицы купаются в водоёмах — к благоприятной погоде.

Ранее редакция сообщала о том, что в воскресенье в Новосибирске простоит жара до +34 градусов.

Источник фото: freepik.com/автор freepik

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Рубрики : Общество

Регионы: Сибирь Новосибирск

Теги : погода аномальная жара


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