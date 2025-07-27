Вернуть советский режим продажи алкоголя предложили в Общественной палате РФ

Председатель комиссии Общественной палаты (ОП РФ) по демографии, защите семьи, детей и традиционных семейных ценностей Сергей Рыбальченко заявил о необходимости сократить разрешённые часы продажи алкоголя в стране.

— На сегодняшний день те ограничения по продаже алкоголя, которые существуют на федеральном уровне, — с 08:00 до 23:00 — должны быть ужесточены, — процитировал ТАСС главу ОП.

Рыбальченко отметил, что в советское время крепкий алкоголь продавали с 11:00 до 19:00, и предложил каждый год снижать по одному часу, чтобы вернуться к действующей в СССР системе. Кроме того, он считает, что также необходимо ограничить продажу алкоголя в выходные и праздничные дни.

— Именно такие меры дадут максимальный эффект, а не только ограничение в рабочие дни, —отметил Сергей Рыбальченко.

Стоит отметить, что борьбу с пьянством в нашей стране вели всегда, но самые масштабные антиалкогольные кампании прошли во времена СССР. Отучали от дружбы с «зелёным змием» жителей Союза всеми возможными способами: запрещали продавать алкоголь, рекламировать и готовить самостоятельно. Из фильмов вырезали сцены с употреблением спиртных напитков, выпускали агитационные плакаты и даже создавали сообщества по борьбе с алкоголизмом. Жёсткие ограничения приносили положительные результаты, но только на короткий срок.

К слову сказать, в 2024 году жители Новосибирской области в среднем за год купили более 70 литров пива на человека, что на 15,3% больше, чем годом ранее. По продажам пива регион находится на третьем месте в СФО.

Ранее в Новосибирске выявили самые пьющие районы города. Удивительно, но возглавил антирейтинг самый интеллигентный — Советский район. Именно здесь находится единственный в области муниципальный вытрезвитель.