Роскомнадзор приступил к формированию реестра социальных сетей

Роскомнадзор начал формировать реестр социальных сетей и уже включил в него самые крупные: Facebook, Twitter, Instagram, TikTok, Likee, YouTube, «ВКонтакте», «Одноклассники». Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Нововведения в законе позволят добиться оперативного удаления социально опасной информации, требующей немедленного реагирования, например, треш-стримов и другого социально опасного контента.

Закон обязывает интернет-ресурсы размещать Правила социальных сетей, счетчик посещаемости, электронную форму для обращений пользователей о выявлении противоправной информации, а также ежегодно публиковать отчет о рассмотрении подобных обращений. Соцсети должны уведомлять пользователя об ограничениях к его контенту, принимать меры по предписаниям Роскомнадзора, в том числе отменять введенные меры по ограничению доступа к контенту пользователей.

В Роскомнадзоре добавили, что россияне будут иметь возможность подать в ведомство заявление «об обнаружении ресурса с признаками социальной сети» и «об отмене мер по ограничению доступа к информации, принятых владельцем ресурса». Кроме того, пользователи соцсетей смогут позвонить на горячую линию и задать свои вопросы по работе с соцсетью.

Ранее стало известно, что Роскомнадзор запустит систему «Окулус» для поиска запрещённого контента в Сети. Эксперты считают, что внедрение такой технологии может замедлить скорость работы Интернета.