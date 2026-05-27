Четвёртый мост в Новосибирске достроят не раньше декабря 2026 года

Автор: Оксана Мочалова

Новый срок утвердил суд

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников сообщил, что комплекс четвёртого моста будет полностью достроен не раньше декабря 2026 года. Этот срок утверждён судом по иску концессионера — компании ГК «ВИС», которая доказала, что на объект повлияли пандемия и санкционные ограничения.

— Наш партнёр, концессионная компания, в суде доказала объективность продления сроков. Периоды, в которые реализовывался проект — и пандемия, и все эти санкционные вещи — создавали дополнительные сложности. Компания доказала, что по независящим от неё причинам срок может быть смещён до декабря 2026 года, — отметил глава региона во время прямой линии.

Андрей Травников подчеркнул, что, если концессионер снова нарушит сроки, последуют новые санкции. По словам губернатора, уже сейчас водители оценили пользу нового перехода, но полноценный эффект от инфраструктуры станет заметен только после ввода всех развязок.

— Если срок будет в очередной раз нарушен, мы будем предъявлять санкции, чтобы побуждать сроки максимально сократить. Комплекс четвёртого моста — это не только сам мост, но и серьёзные развязки на площади Энергетиков и площади Труда на левом берегу. Пользование этим комплексом развязок для автомобилистов останется абсолютно бесплатным, — заявил Травников.

Напомним, концессионное соглашение между региональным министерством транспорта и «Сибирской концессионной компанией» подписали в 2017 году. Первоначально мост планировали сдать к концу 2022 года, но сроки перенесли. В середине декабря 2025 года четвёртый мост частично ввели в эксплуатацию. На тот момент стоимость объекта составляла около 46,8 млрд рублей с учётом НДС. По оценкам концессионера, в сутки по мосту будут проезжать около 70 тыс. автомобилей. Платный проезд, согласно соглашению, будет действовать до 2042 года.

Ранее редакция сообщала, что строители четвертого моста в Новосибирске начали формировать тоннель под Транссибом.

Фото редакции Infopro54, автор- Юлия Данилова

Vся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна, видео), охраняется в соответствии с законодательством РФ. infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»

infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ:  ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.

