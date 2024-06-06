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Почти за 78 млн рублей выставлен на продажу имущественный комплекс в Мочище

  • 06/06/2024, 16:27
Автор: Оксана Мочалова
Почти за 78 млн рублей выставлен на продажу имущественный комплекс в Мочище
Земельный участок площадью 60 022 кв. метра расположен в 100 метрах от бывшей войсковой части 13840.

ДОМ.РФ выставил на торги земельный участок площадью 6 га (1 тыс. кв. метров), расположенный в карьере Мочище Новосибирской области, в 100 метрах от бывшей войсковой части №13840. Информация об этом размещена на сайте корпорации.

—Продажа находящихся в федеральной собственности объектов недвижимого имущества общей площадью 684,2 кв. метра (кадастровые номера: 54:19:101102:569, 54:19:101102:1368) одновременно с находящимся в федеральной собственности земельным участком площадью 60 022 кв. метра, — уточнили в ДОМ. РФ.

В госкорпорации добавили, что лот находится в районе со сложившейся застройкой и высокой деловой активностью.  Недалеко расположен карьер Мочище, а также улица Кедровая.

В карточке торгов говорится, что участок относится к категории земель промышленности и иного специального назначения. Вид разрешённого использования — «Для обеспечения вооружённых сил РФ».

Судя по конкурсной документации, на земельном участке находятся два объекта недвижимости, расположенных по адресу Военный городок,84: ветхое деревянное одноэтажное здание площадью 294 кв. метра (1958 года постройки) и одноэтажное кирпичное нежилое здание площадью 390,2 кв. метра (1983 года постройки). Оно находится в неудовлетворительном состоянии и требует проведение ремонтных работ.

— Системы теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, вводы электрических, тепловых, водопроводных и канализационных сетей в объектах недвижимого имущества отсутствуют, — говорится в конкурсной документации.

Почти за 78 млн рублей выставлен на продажу имущественный комплекс в Мочище

Источник фото: ДОМ.РФ

Территория, выставленная на продажу частично огорожена, в пределах территории расположены столбы освещения.

Стартовая цена лота 77 743 001 рубль (без учета НДС), из которых: 77,358 млн составляет цена земельного участка, 385 тысяч — стоимость здания площадью 390,2 кв. метров и 1 рубль — цена объекта недвижимости площадью 294 кв. метра. Шаг аукциона — 778 тысяч рублей. Заявки принимаются до 8 июля.

Территорию войсковой части № 13840 ДОМ.РФ продал с аукциона в декабре 2021 года. Это территория площадью 28 га с 39 постройками. Начальная цена лота составляла 176,8 млн руб. В ходе торгов стоимость участка выросла почти в 4,5 раза до 780 млн руб. За данную территорию боролись 11 участников, победителем стала новосибирская компания «Антей».

Напомним, недавно Новосибирский областной суд отказал в удовлетворении иска ФГКУ «Сибирское территориальное управление имущественных отношений» Минобороны Российской Федерации, которое настаивало на исключении новосибирского военного городка из реестра объектов культурного наследия. Более 30 зданий ансамбля возведены в 1910-1913 годах и признаны объектами культурного наследия в 2005 году. Судебное разбирательство длилось с марта 2023 года.

Первый вице-спикер Заксобрания Новосибирской области Андрей Панферов считает, что военный городок имеет мемориальную, архитектурную и историческую ценность. Снятие с него охранного статуса повлечет за собой снос зданий.

Ранее редакция сообщала, что федеральный застройщик объявил о реализации проекта по комплексному развитию территории (КРТ) территории рядом с военным городком в Новосибирске. жилой комплекс появится на территории площадью в 1,7 га в границах улицы Тополёвой, Ядринцевского конного спуска и Ипподромской. 

Фото из конкурсной документации госкорпорации ДОМ.РФ

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Рубрики : Недвижимость

Регионы: Новосибирская область

Теги : недвижимость Дом.РФ аукцион


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