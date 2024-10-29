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«Тотальный запрет на завоз их семей»: новосибирский депутат высказался об ужесточении правил въезда мигрантов в Россию

  • 29/10/2024, 14:45
Автор: Ольга Кирсанова
«Тотальный запрет на завоз их семей»: новосибирский депутат высказался об ужесточении правил въезда мигрантов в Россию
Направленный на совершенствование миграционной сферы закон вступит в силу 7 ноября

В России ужесточат правила въезда иностранных граждан на территорию государства. Об этом в своём Телеграм-канале рассказал председатель Госдумы Вячеслав Володин.

— Информацию, полученную в результате государственной геномной регистрации, разрешается использовать для установления личности иностранцев и лиц без гражданства. Предусматривается единообразный перевод фамилий и имён иностранцев и лиц без гражданства. Правительство РФ получит право проводить эксперименты по апробации не предусмотренных законом правил въезда иностранцев в Россию, — заявил Володин.

Новые правила начнут действовать уже с 7 ноября 2024 года.

Кроме того, стать гражданином РФ теперь можно только после принесения присяги. Согласно новому закону, решения о приёме в гражданство РФ станут недействительными без присяги. Истекает срок, в течение которого лица, принятые в российское гражданство до вступления в силу закона о присяге, должны её принести. Иначе такие лица считаются не приобретшими гражданства РФ, а решения об их приёме в гражданство РФ — недействительными. Соответствующий закон вступает в силу 21 ноября.

Публикация поста о законодательных нововведениях в мессенджере главы ГД вызвала волну обсуждений: кто-то из подписчиков поддержал инициативу парламентариев, а кто-то посчитал меры недостаточными для контроля за незаконной миграции:

— Введите визовый режим со странами Средней Азии, если не хотите, чтобы вся Россия стала как Коркино. Раздали миллиону мигрантов паспорта, они уже полноценные граждане с правами и по факту без обязанностей. Страну они защищать не будут, налоги не платят, сидят на социалке, сбиваются в стаи.

— Ждём результатов законотворчества!

— Все ваши законодательные инициативы это полумеры. Поддержите русский народ. Прекратите завозить в Россию миллионы мигрантов. Они творят беспредел.

— Где визы? Где запрет ОПГ диаспор? Где отмена паспортов?

— Спасибо за то, что взялись за проблему мигрантов, но хочется ещё в проверку выданных гражданств и запрет на ввоз семей/бесплатную учёбу и т.д.

Ужесточение правил въезда мигрантов на территорию РФ поддержал депутат Горсовета Новосибирска Ростислав Антонов. Он считает, что принятые меры являются важным шагом в правильном направлении. Однако этого не достаточно для сдерживания незаконной миграции в страну. Необходим контроль за порядком пребывания мигрантов на территории России.

— На мой взгляд, ключевым на сегодняшний день злом являются патенты. Иностранный гражданин приехал в Россию, получил патент, а дальше делает вообще, что хочет. Отсюда и потери по налогообложению. Как контролировать эти патенты и их продление? Ну то есть этот инструмент — не рабочий и через получение патентов достаточно сильно пробивается брешь в нашем миграционном законодательстве. Мы выдаём какое-то смешное количество квот на мигрантов, а реально на территории Российской Федерации находится миллионы людей с непонятной целью пребывания, — поделился с Infopro54 депутат.

Собеседник привёл пример с недавним побегом шести заключённых из колонии в Липецке. Пятеро из беглецов — выходцы из Узбекистана и один — из Таджикистана. Они отбывали срок за изнасилования, наркоторговлю и разбой.

— Почти у всех в карточках в графе «занятие» было написано бомж. Что эти люди делали на территории Российской Федерации, вообще кто их сюда допустил решительно — непонятно. Ясно одно — данную миграционную политику надо кардинальным образом менять, — заявил Антонов.

Депутат считает, что всех приезжих необходимо разделять на трудовых мигрантов и на лиц, претендующих на российское гражданство.

— Трудовой мигрант должен приезжать сюда только по действующему контракту, который он заключил на территории своего государства. Необходимо ввести тотальный запрет на завоз сюда их семей, чтобы они не жили у нас в этих мусорных камерах и непонятных условиях. А жили у себя дома. Человек по контракту, отработал, получил деньги, заплатил налоги и спокойно уехал на родину. Медицинское обслуживание и проживание за счёт работодателя. Так минимизируются его контакты с местными жителями.

Если же иностранцы претендуют на гражданство РФ, в этом случае мы должны ещё более пристально смотреть на этих людей: кто они и насколько близки нам по культуре, насколько им будет комфортно принять нашу культуру, влиться в нашу цивилизацию, как они относятся к истории России, знают ли русский язык в совершенстве, являются ли носителями, либо учат его. Ну и масса других моментов. Нужно, чтобы эти люди принимали Россию и её законы, давали присягу на верность России. Если все эти моменты чётко прописать в законодательстве, то многие проблемы, с которыми мы сталкиваемся, уйдут. А пока действуют паллиативные меры, приводящие к неконтролируемому хаосу, с которым, к сожалению, мы пока не справляемся. Силами правоохранительных органов эту массу возникающих конфликтов как межнациональных, так и бытовых, и прочих, просто не вытянуть. Необходимо как можно быстрее решать назревшие миграционные вопросы, — добавил Ростислав Антонов.

Ранее редакция сообщала о том, что в Горском микрорайоне Новосибирска группа мигрантов, выполняющих дорожные работы, избили лопатами двух местных жителей. После инцидента следователи возбудили уголовное дело по статье «Хулиганство», а глава СКР Бастрыкин потребовал доклад о ходе расследования.

Источник фото: личная страница Ростислава Антонова в ВКонтакте

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Рубрики : Общество Власть Политика

Регионы: Сибирь Россия Новосибирск

Теги : ужесточение правил въезда Мигранты законодательство Депутат Ростислав Антонов Госдума РФ


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