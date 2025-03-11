«Дочка» немецкого автоконцерна Porsche регистрирует новый домен в Новосибирске

Компания Porsche активно регистрирует новые домены в крупных городах России, где её дилеры были официально представлены до 2022 года. В начале марта ООО «Порше Руссланд» подало документы на регистрацию российских доменов в 17 городах страны в том числе и в Новосибирске. Как сообщает Mash, большинство доменов — это почти точные копии адресов, которые использовались предыдущими представительствами Porsche в России. Например, вместо «porsche-rolf» теперь «rolf-porsche», вместо «porsche-nevsky» — «nevsky-porsche» и так далее.

На вопрос, зачем регистрируют новые адреса сайтов, генеральный директор компании Михаил Фабричнов ответил изданию, что это секретная информация, и он пока не может её раскрыть.

«Порше Руссланд» открыла официальный дилерский центр Porsche в Новосибирске в 2015 году. На данный момент в столице Сибири работает компания ООО «Премиум парк», которая называет себя официальным дилером Porsche. На момент публикации материала редакция не смогла получить комментарий у дилера. Последние новости, размещенные на его сайте, датируются ноябрем 2021 года. Однако, сайт продлен на 2025 год. ООО «Премиум парк» входит в группу компаний «Альт-Парк». Компании группы являются дилерами брендов JAECOO, OMODA, Voyah и т.д.

ООО «Порше Руссланд» — официальный представитель компании Porsche в России, зарегистрированное в августе 2003 года. В 2021 году компания показала свою последнюю прибыль в размере 1,7 миллиарда рублей. Однако в 2022 году и далее её финансовые показатели ухудшились: она получила убытки в размере 248 миллионов и 690 миллионов рублей соответственно. Владельцами компании являются немецкие «Др. Инж. х. с. Ф. Порше Акционерное Общество» и ООО «Порше Центр Хоппегартен ГМБХ».

Ранее редакция сообщала о том, что эксперты ждут ужесточения конкуренции между китайскими и корейскими авто в России. Новосибирцы в 2024 году активно пересаживались на машины китайских брендов.