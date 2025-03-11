Директор компании «Мегадом» заключен под стражу в Новосибирске

Новосибирский областной суд рассмотрел в апелляции жалобы дольщиков, которые заключили договоры с компанией ООО «Мегадом» на строительство малоэтажных домов. Потерпевшие настаивали на пересмотре постановления Октябрьского районного суда, который избрал меру пресечения директору застройщика Виктору Рычкову в виде домашнего ареста. Областной суд принял решение заключить застройщика под стражу до 25 марта.

Рычков обвиняется мошенничестве, совершенном группой лиц в особо крупном размере. По данным следствия предприниматель похитил у заказчиков строительства малоэтажных домов не менее 150 млн рублей. Он был задержан в начале февраля.

Напомним, в октябре 2024 года глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин затребовал доклад по делу о мошенничестве бывшего учредителя и директора строительной фирмы ООО «МегаДом» Евгения Мельникова. Предприниматель был задержан и отправлен в СИЗО. В ноябре стало известно о его смерти.

В похожей ситуации оказались 32 семьи, которые доверили строительство своих домов алтайскому застройщику «Малоэтажная Сибирь». Бизнесмен Иван Заикин также не выполнил обязательства. В октябре 2024 года в отношении него было возбуждено уголовное дело о мошенничестве. На данный момент он находится в СИЗО. В декабре он подал иск на самобанкротство в Арбитражный суд Алтайского края.

20 января 2025 года, на площадке у театра «Глобус» в центре Новосибирска состоялся пикет, на который вышли дольщики строительных компаний «Мегадом» и «Малоэтажная Сибирь».

Депутат Госдумы РФ, зампредседателя комитета по строительству и ЖКХ Александр Аксёненко выносил вопрос о ситуации с ИЖС на расширенное заседание Стройкома Госдумы с участием министра строительства Ирэка Файзуллина. Помимо этого, совместно с нескольким застройщиками, депутат направил обращения в Генпрокуратуру. Александр Аксёненко отметил, что в сложившейся ситуации нужно винить не только застройщиков, но и аккредитовавшие их банки. В связи с этим он призвал ужесточить ответственность самих финансовых организаций. По его словам, вступивший в силу 1 марта 2025 года ФЗ № 186 «О строительстве жилых домов по договорам строительного подряда с использованием счетов эскроу» не гарантирует полной защиты от мошенников, так как норма о применении эскроу-счетов предполагается добровольной.

Ранее редакция сообщала о том, что сибиряки заявляют о кризисе индивидуального строительства, а также о росте количества обманутых дольщиков.