Новосибирск объявил тендер на закупку 120 троллейбусов

Мэрия Новосибирска объявила тендер по выбору подрядчика на оказание услуги финансовой аренды (лизинга) для приобретения 120 низкопольных троллейбусов большой вместимости категории М3 класса I с увеличенным автономным ходом. Начальная цена контракта составляет — 4,99 млрд рублей. Заказчиком выступает МКУ «Горэлектротранспорт». Итоги торгов муниципалитет намерен подвести 19 декабря.

Судя по тендерной документации, по 1 млрд рублей будет выделено на оплату троллейбусов в 2023 и 2024 годах, 2,9 млрд — в последующие годы.

— Троллейбусы новые, изготовленные в 2023 году, не бывшие в эксплуатации, работоспособные и обеспечивают предусмотренную производителем функциональность, не бывшие в ремонте, не восстановленные и не собранные из восстановленных компонентов. Не выставочные образцы, — уточняется в документации конкурса.

Первая поставка троллейбусов должна быть осуществлена не позднее 30.06.2023. Срок исполнения всего контракта — до 31 декабря 2017 года.

Напомним, летом этого года заявка Новосибирска выиграла в конкурсе на обновление троллейбусного парка в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». По итогам конкурса город получит 59 единиц транспортной техники на автономном ходу, 9 из них должны были поступить в 2022 году.

Ранее в муниципалитете сообщили, что троллейбусный парк города насчитывает 272 единицы техники. Износ в среднем составляет 98,5%, потребность в новой технике — 249 единиц. Состояние троллейбусного парка и его безопасность неоднократно становились поводом для критики со стороны некоторых городских общественников и отдельных депутатов горсовета.

Ранее редакция сообщала, что в Новосибирске планируют доводить до ума инфраструктуру для городской электрички.