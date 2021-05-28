Документация на капремонт Октябрьского моста проходит экспертизу

— Мы разработали проектно-сметную документацию по капитальному ремонту Октябрьского моста. Сейчас она проходит экспертизу. После ее завершения мы сможем приступить к конкурсным процедурам, — сообщил на пресс-конференции мэр Новосибирска Анатолий Локоть. — Нам понятно откуда брать деньги на эти цели, так как есть экономия после конкурсных процедур. Этими средствами мы сможем воспользоваться, чтобы начать капремонт в 2021 году.

Глава города уточнил, что капремонт рассчитан на два года. В этом сезоне планируется привести в порядок дорожное покрытие моста, а работы по остальным элементам будут проводиться в 2022 году. Стоимость работ мэр озвучить отказался, отметив, что будет готов это сделать только после того, как ПСД пройдет экспертизу.

— Для проезда мост закрываться не будет — это невозможно. Но в рамках ПСД план работ рассчитан так, что будет проводиться его сужение. Для пешеходов проход будет перекрыт в соответствии с требованиями законодательства, так как это будет строительная площадка, то есть опасный объект, — добавил Локоть.

Вчера прокуратура Новосибирской области сообщила о том, что направила иск в суд с требованием обязать мэрию города и подведомственного учреждения, осуществляющего эксплуатацию Октябрьского (Коммунального) моста, разработать проектно-сметную документацию на мост, а также профинансировать указанные работы.