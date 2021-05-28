В общепите Новосибирска идут проверки применения контрольно-кассовой техники

Заместитель руководителя Управления ФНС России по Новосибирской области Александр Васин напоминает, что с января 2021 г. налоговой службой реализуются два отраслевых проекта – «Общепит» и «Розничные рынки».

Цель проектов – побудить участников данных сфер деятельности к повсеместному применению контрольно-кассовой техники (ККТ), сокращению теневого оборота и созданию равных, конкурентных условий ведения бизнеса.

— При назначении проверок применяется риск-ориентированный подход – то есть контрольные мероприятия проводятся только в отношении недобросовестных предпринимателей, которые не применяют ККТ и соответственно не фиксируют выручку, — подчеркивает Александр Васин.

В ходе информационной кампании был проведен анализ общепита, установлены лица, не применяющие ККТ.

— По данным, получаемым от онлайн-касс, были выявлены аномалии в применении касс, в части полноты учета выручки. В результате этого анализа в организациях общественного питания Новосибирской области было установлено около 5 тыс. объектов общепита, примерно в 10% случаях отмечено отсутствие кассовой техники, сообщает пресс-служба регионального УФНС. — Что касается розничных рынков, то проведена инвентаризация рынков, в ходе которой идентифицированы арендаторы около 3 тысяч торговых мест. В настоящее время проводятся мероприятия по реализации налоговой модели рынков, состоящей из трех компонентов – это легальность деятельности, применение ККТ, уплата налогов.

Наказание за неприменение кассовой техники предусмотрено Кодексом РФ об административных правонарушениях. Для должностных лиц штраф составляет от ¼ до ½ от непробитой суммы, но не менее 10 тыс. руб. Для юридических лиц – от ¾ до полной суммы расчета без применения ККТ, но не менее 30 тыс. руб. В случае повторного нарушения если сумма расчета превысит 1 млн руб. возможна дисквалификация должностного лица или приостановление деятельности ИП или юрлица на срок до 90 суток.

Действующий парк ККТ в Новосибирской области составляет 73 тыс. единиц, принадлежащих 35 тыс. пользователей.