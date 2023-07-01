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Производитель OCSiAl не будет расширять производство в Новосибирске

  • 01/07/2023, 15:02
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Производитель OCSiAl не будет расширять производство в Новосибирске
Ранее аудиторы сообщали, что компания не может выйти на площадку из-за того, что не построена подстанция «Академическая» и для производства не хватит мощности.

Экспортер нанотрубок из Новосибирска OCSiAl (портфельная компания «Роснано») отказался от расширения производства в Новосибирской области. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на замминистра экономического развития Новосибирской области Виталия Шовтака.

Напомним, осенью 2020 года ООО «Оксиал Аддитивс НСК» (входит в ГК OCSiAl) был предоставлен земельный участок в Советском районе Новосибирска для реализации масштабного инвестиционного проекта «Строительство научно-производственного комплекса площадью около 16 000 кв. м». Общая сумма капитальных вложений по всему проекту анонсировалась в 641 млн рублей. Реализация данного проекта позволила бы увеличить мощности по производству сверхчистых графеновых нанотрубок в 4 раза, концентратов и суспензий — в 2,5 раза по отношению к имеющемся мощностям опытно-промышленного производства. При этом себестоимость производства сверхчистых графеновых нанотрубок Tuball™ снизится на 35%, сообщала пресс-служба правительства Новосибирской области.

Подстанция Академическая

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В декабре 2022 года аудиторы Контрольно-счетной палаты Новосибирской области сообщали, что в Академгородке затягивается строительство проекта «Оксиал», так как подстанция «Академическая», строительство которой осуществлялось с 2012 года с помощью бюджетных средств, до сих пор не введена в эксплуатацию. В 2024 году OCSiAl планировала запустить новый завод в Люксембурге, анонсируемая мощность первой очереди — до 100 тонн.

На англоязычном сайте компании 28 июня сообщили, что компания Hayleys Aventura, используя разработки OCSiAl наладила производство графеновых нанотрубок для латекса на Шри-Ланке, пишет ТАСС. Страница сайта Новосибирского Академпарка сообщает о том, что в 2023 году OCSiAl планирует запустить первую очередь завода в Люксембурге мощностью до 100 тонн.

Ранее редакция рассказывала о том, что новосибирцы разрабатывают материал для авторезины для арктических регионов с добавлением нанотрубок. 

Фото: пресс-служба правительства Новосибирской области

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Рубрики : Власть Бизнес

Регионы: Новосибирск

Теги : подстанция Академическая Оксиал Виталий Шовтак OCSiAl


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