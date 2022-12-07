Аудиторы раскритиковали результаты предоставления инвесторам участков без торгов

Инвестпроекты срываются

С момента вступления в силу областного закона №583 49 инвесторам в Новосибирской области без торгов для реализации 78 проектов были предоставлены 86 земельных участков общей площадью 565 га и кадастровой стоимостью 8,9 млрд рублей. Речь идет как о строительстве промышленных, социальных объектов, так и о жилищном строительстве в рамках решения проблем обманутых дольщиков и расселения ветхого и аварийного жилья. Об этом на заседании комитета по строительству и ЖКХ регионального парламента сообщила аудитор Контрольно-счетной палаты Новосибирской области Елена Саблина.

На 1 июля 2022 года, когда проходила проверка КСП, в регионе реализовывались 54 проекта. При этом по 8 проектам договоры не были заключены, по 7 срок реализации продлен, досрочно прекращены договоры по 13 проектам и только 11 завершены, сообщила аудитор.

Более детально результаты анализа Саблина не озвучила, но за нее это сделал депутат Вячеслав Илюхин, у которого был на руках отчет КСП.

— В рамках инструмента поддержки инвестиций — предоставления участков без торгов — мы раздали 560 га земли. Однако вместо 30 млрд рублей инвестиций, предусмотренных планом, получили 4,5 млрд, то есть 14,1%. Вместо запланированных налогов в бюджеты всех уровней 19,3 млрд — нам заплатили 1,3 млрд или 6,9%. Вместо обещанных 3,7 тысячи рабочих мест созданы 105 или 2,1% от плана — с чем связаны такие результаты? — поинтересовался Илюхин.

Рекорды согласования

Одна из причин нарушения сроков реализации инвестиционных проектов — длительность принятия решений о предоставления участка без торгов.

— На первом этапе ходатайство инвесторов рассматривается муниципальными образованиями от 9 до 394 дней. На втором этапе решение принимается на региональном уровне. По 54 проектам превышен норматив в 72 дня. На третьем этапе подписания распоряжения губернатором срок заключения договора аренды варьируется от 4 до 167 дней, — говорит аудитор.

По этой причине, по ее словам, срывается реализация инвестпроектов. В частности, в связи с длительным подписанием договора, на которое наложилась пандемия, по мнению Елены Саблиной, до сих пор не завершено строительство спорткомплекса на Воинской. При этом объект уже утратил статус МИП, что привело к резкому росту арендной платы для инвестора: с 250 тысяч до 7,5 млн рублей в год.

— В ТОСЭР «Линево» из 9 проектов 7 прекращены в связи с отсутствием мощностей для подключения к энергии. В Академгородке затягивается строительство проекта «Оксиал», так как подстанция «Академическая», строительство которой осуществлялось с 2012 года с помощью бюджетных средств, до сих пор не введена в эксплуатацию, — заявила Саблина.

Еще одна причина —

По ее словам, на получение земельного участка без торгов у инвесторов в Новосибирске в среднем уходят 110 рабочих дней. Для сравнения: в Тамбовской области, которая по этому показателю лидирует в Национальном рейтинге инвестиционной привлекательности регионов России, — 20 дней.

Недостатки отчетности

Не менее сложной оказалась ситуация с участками, которые предоставлены в рамках МИП по проектам строительства жилья для решения проблемы обманутых дольщиков и расселения ветхого и аварийного жилья. На сегодняшний день заключены 46 таких договоров с 17 инвесторами, которым предоставлены участки площадью 83 га и кадастровой стоимостью 4,8 млрд рублей. По этим участкам бюджет Новосибирска на 1 июля 2022 года получил 150 млн рублей аренды. При этом застройщики возвели на участках 533 тысячи кв. м жилья, из них 254 тысячи — на 6 завершенных проектах. В собственность 170 гражданам переданы 17,4 тысячи кв. м жилья. Кроме того, инвесторы перечислили на завершение строительства 19 объектов 1,5 млрд рублей.

Что касается расселения ветхого и аварийного жилья, то на 30 сентября такими проектами в регионе занимались 4 инвестора, которые получили под это в рамках МИП 26 га земли кадастровой стоимостью 1,5 млрд рублей. Они перечислили в бюджет города 57 млн рублей аренды. На сегодняшний день завершены 2 проекта. «ДСК КПД Газстрой» передал в собственность мэрии 2 тысячи кв. м жилья. До февраля 2023 года подлежат передаче еще не менее 1,5 тысячи кв. м. По данным мэрии, в рамках реализации этих проектов переселены 118 человек.

Не все однозначно

Замгубернатора Сергей Семка предложил сразу после такого доклада КСП ставить запятую после слова «казнить» и дальше никого не выслушивать.

— Вначале нужно разобраться, а потом говорить. Часть действий не предусмотрена в нормативно-правовых актах региона, поэтому не делается, — заявил он.

Смягчить ситуацию попытался министр экономического развития Лев Решетников.

Он пояснил, что часть регионов предоставляют инвесторам неподготовленные участки, которые уже после передачи в аренду переводятся в нужную категорию и назначение. В Новосибирской области передаются только полностью переоформленные участки.

— Основная разница по срокам предоставления заключается в этом подходе, — говорит министр. — Если речь идет об участках, принадлежащих региону, то вопрос решается очень быстро. Если о федеральных, то срок предоставления может растянуться на год. Что касается подготовки распоряжения губернатора, то он может дать поручение муниципалитету внести в документы необходимые корректировки — и вот тут набегают 140 дней. Такие сроки предоставления актуальны для сложных участков. Мы всегда стараемся идти навстречу инвесторам.

Глава Минэко также отметил, что ведомство взяло в работу все рекомендации и замечания аудиторов в части реализации механизма предоставления земельных участков под инвестпроекты без торгов.

— Хочу напомнить, что когда несколько лет назад готовилось положение по МИПам, мы тщательно рассматривали все параметры прохождения с учетом временных факторов и т.д. Сегодня складывается ситуация, что проекты строительства жилья и других объектов сваливаются в одну кучу и получаются такие временные параметры, — заявил заместитель председателя комитета по строительству и ЖКХ регионального парламента Евгений Покровский. — С учетом ваших цифр получается по МИПам средний срок реализации 5 лет, в том числе по решению вопроса обманутых дольщиков! Сомневаюсь, что прокуратуру устроили бы такие результаты. Предлагаю вернуться к рабочей группе, которая создавалась при подготовке закона, и пересмотреть все параметры положения по МИПам.

Сергей Семка также предложил обсуждать каждый конкретный проект, чтобы получить реальное понимание ситуации, а не давать общие выводы.

Ранее редакция рассказывала о том, что инвестор хочет вложить 30 млрд рублей в промышленно-логистический парк под Новосибирском, но уже зарывается в суды.