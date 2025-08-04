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Долги по налогам и штрафам будут списывать с новосибирцев без суда

  • 04/08/2025, 17:00
Автор: Оксана Мочалова
деньги
Закон начнет действовать уже в 2025 году

С 1 ноября Федеральная налоговая служба сможет взыскивать долги по налогам, сборам, штрафам и пеням новосибирцев без обращения в суд. Соответствующий закон подписал президент России Владимир Путин. В настоящее время недоимки с физических лиц взыскиваются только на основании приказа суда.

Согласно документу, средства будут списывать с банковских счетов, электронных кошельков и цифровых активов граждан, не являющихся индивидуальными предпринимателями. Если средств на счетах окажется недостаточно, то взыскание может быть обращено на наличные деньги и личное имущество человека (кроме предметов первой необходимости).

Отмечается, что прежде чем вынести решение о взыскании, инспекция направит человеку уведомление или требование об уплате долга. Желающие оспорить долг смогут обратиться в суд.

Ранее руководитель комитета по финансовому оздоровлению и банкротству Новосибирского областного отделения «Опора России» Александр Тагильцев в беседе с корреспондентом Infopro54 отмечал, что этот закон сокращает административный механизм, который дублировал деятельность судебных приставов и значительно удлинял сроки погашения долга.

— С введением закона не будет необоснованных ограничений со стороны приставов и блокировок всех счетов, которые затрудняли работу налоговиков. У ФНС достаточно хорошо налажена система взаимодействия с налогоплательщиками. Все процессы проходят дистанционно и в спокойном режиме, — отмечал эксперт.

Он добавил, что закон также значительно упростит работу судебной системы, которая перегружена спорами разного характера.

По данным Минфина РФ, примерно 95% административных судебных дел в стране касаются именно задолженностей.

Ранее редакция сообщала, что депутаты Госдумы предложили ввести налоговый вычет на путевки в детские лагеря. Законопроект будет рассмотрен на осенней сессии. 

Фото редакции Infopro54, автор- Оксана Мочалова

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Рубрики : Финансы Общество

Регионы: Россия Новосибирская область

Теги : штрафы налоги долги


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