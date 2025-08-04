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Новосибирские компании ищут кадры за пределами региона

  • 04/08/2025, 16:00
Автор: Оксана Мочалова
дефицит кадров
Больше всего приглашений отправлено специалистам из сферы информационных технологий, продаж и маркетинга

Новосибирские работодатели активно приглашают иногородних кандидатов. Чаще всего приглашения на работу подучают жители Москвы, Санкт-Петербурга и Алтайского края. Об этом говорится в исследовании аналитиков hh.ru, изучивших более 2,1 млн приглашений, отправленных с начала года.

— Чаще всего интерес компаний в Новосибирской области вызывают специалисты из Москвы (они получили 39 тыс. предложений о работе или 1,8% от всего объёма с начала года), Санкт-Петербурга (0,9% или более 18,6 тыс.) и Алтайского края (0,9% приглашений или 18 тыс.), — рассказали эксперты.

Также в Топ-10 регионов по числу полученных от новосибирских работодателей приглашений вошли Кемеровская область (0,8%), Краснодарский край, Красноярский край (по 0,6%), Томская область, Иркутская область (по 0,5%), Омская область (0,4%).

иногородние специалисты

Источник: hh.ru

Больше всего приглашений компании в Новосибирской области отправили иногородним кандидатам на вакансии из сферы информационных технологий (104,4 тыс.), продаж и обслуживания клиентов (74,6 тыс.), маркетинга, рекламы и PR (68,6 тыс.).

Президент ассоциации «СибАкадемСофт» Ирина Травина отметила, что рынок ИТ-технологий стал избирательным.

— Спрос сейчас исключительно на квалифицированные кадры. В Новосибирске этих специалистов не найти, все, кто хотел найти работу, нашел, — отметила собеседница редакции.

Она добавила, что запросы на зарплаты новосибирских разработчиков достаточно высокие, выше, чем во многих других городах (за исключением Москвы, Санкт-Петербурга и Екатеринбурга).

Напомним, руководитель компании «Финтех Солюшнс» Татьяна Анкудинова тоже отмечала, что ситуация с подбором ИТ-кадров претерпела существенные изменения. По ее словам, профессия по-прежнему остается одной из наиболее перспективных и хорошо оплачиваемых для тех, кто готов учиться и приспосабливаться к новым условиям.

Ранее редакция сообщала, что спрос на специалистов со знанием китайского языка в Новосибирске сократился вдвое

Иллюстрация создана с помощью нейросети Шедеврум

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Рубрики : Общество Бизнес

Регионы: Новосибирская область

Теги : кадры вакансии


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