Мэрия Новосибирска заявила о почти полной готовности станции «Спортивная»

Строительно-монтажные работы на станции метро «Спортивная в Новосибирске» завершены на 99%. По данным департамента дорожно-благоустроительного комплекса мэрии в настоящее время выполняются пусконаладочные работы внутренних инженерных систем.

— Финансирование объекта производится в объёме лимитов, определённых проектно-сметной документацией, получившей подтверждение достоверности определения сметной стоимости в ФАУ «Главгосэкспертиза России», — сообщили Om1 Новосибирск в администрации города.

Отмечается, что после окончания всех работ, станции предстоит пройти итоговую проверку Ростехнадзора на соответствие построенного объекта требованиям технических регламентов и проектной документации.

После получения заключения о соответствии документы будут направлены в управление архитектурно-строительной инспекции мэрии города Новосибирска для получения разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. Ввод объекта в эксплуатацию запланирован на сентябрь 2025 года.

Напомним, строительство станции «Спортивная» в Новосибирске стартовало в 2019 году. Городские власти неоднократно подчеркивали, что в процессе строительства были выявлены отклонения от проекта, что затягивало сроки сдачи объекта. В конце декабря 2024 года продление разрешения на строительство станции метро «Спортивная» перенесли до конца декабря 2025 года. Сметная стоимость объекта составила 4,645 млрд рублей. Это почти в два раза больше, чем в 2019 году (2,695 млрд рублей). С 28 января 2025 года работа на объекте ведется в режиме повышенной готовности.

Ранее редакция сообщала, что на строительство двух новых станций метро в Новосибирске потребуется 10 млрд рублей.