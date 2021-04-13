«Долгострой на Плановой» поставлен на кадастровый учет

Общая площадь введенной в эксплуатацию жилой площади составила 8 531 кв.м. Теперь свои права на квартиры смогут оформить 192 дольщика.

Напомним, что в 2021 году это уже второй сданный долгострой – в марте на кадастровый учет был поставлен многоквартирный дом на ул. Хилокской.

Постановка на государственный кадастровый учет социально значимых объектов является одним из важнейших направлений деятельности Росреестра и проводится в максимально короткие сроки.

Оперативное взаимодействие регионального Росреестра с органами власти, осуществляющими ввод в эксплуатацию объектов – залог реализации прав граждан на объекты недвижимого имущества.