Доли в 700 земельных участках в Новосибирской области пересчитают

Как сообщили в пресс-службе управления Росреестра по Новосибирской области с 1 марта органы местного самоуправления начали проводить перерасчет размер долей земельных участков по месту их расположения.

— В старых документах размер таких земельных долей встречается в гектарах (например, 5,5 га), в балло-гектарах (например, 7500 б/га) или в виде простой правильной дроби (например, 1/200). С 2022 года потребовался перерасчет размера долей на простую правильную дробь. Решение об этом принималось на общем собрании участников долевой обственности, — отметили в ведомстве.

В Новосибирской области на данный момент перерасчет долей необходимо провести на 700 земельных участках, выявленных специалистами Росреестра. Их список будет направлен в органы местного самоуправления. Однако, в ведомстве отметили, что этот реестр будет дополняться.

— Перерасчет размера земельных долей сельхозугодий, выраженных в гектарах, балло-гектарах, в простую правильную дробь позволит выявить всех правообладателей земельных участков, упорядочить их права, четко определив долю в собственности.

Будет упрощен выдел земельных участков в счёт долей и принятие решений о подсчёте голосов при проведении общего собрания участников долевой собственности, — пояснили Infopro54 в управлении.

В ответе, полученном редакцией, подчеркивается, что перерасчет размеров земельных долей будет осуществляться без взимания платы с их правообладателей.

Напомним, с 1 марта 2025 года вступил в силу закон «О ведении гражданами садоводства и огородничества для собственных нужд». Земельные участки, которые не используются собственниками по назначению, будут изыматься. Для того, чтобы привести земельный участок в состояние, пригодное для его целевого использования, отводится три года.

Ранее редакция сообщала о том, что в Новосибирске за год нашли около семи тысяч объектов недвижимости.