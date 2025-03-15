Российские дилеры просят льготные автокредиты

«Российская ассоциация автомобильных дилеров» (РОАД) обратилась к правительству РФ с просьбой о помощи в связи с резким падением авторынка. Письма были направлены премьер-министру Михаилу Мишустину, руководителю администрации президента Антону Вайно и статс-секретарю – заместителю министра промышленности и торговли Роману Чекушову.

В письме РОАД предлагает создать программу льготного кредитования для дилеров, чтобы они могли пополнить оборотные средства, и для покупателей, которые хотят приобрести автомобили. В обоих случаях предлагается установить ставку по кредитам на уровне не более 10%, что ниже текущей ключевой ставки коммерческих банков, которая составляет 21%.

РОАД убеждён, что реализация этой программы будет способствовать увеличению продаж автомобилей и окажет поддержку автомобильным заводам.

Как сообщает издание «Ведомости» с ссылкой на организацию, если в 2025 году автомобильный рынок продолжит своё падение, то около трети дилеров закончат год с убытками. Это, в свою очередь, приведёт к закрытию автосалонов и потере около 150 тысяч рабочих мест.

Ассоциация оценивает совокупное негативное влияние этого фактора на ВВП в 5 триллионов рублей, а потерю доходов бюджета в виде различных налоговых поступлений — в 1 триллион рублей.

Напомним, что Новосибирской области падение автокредитования началось осенью 2024 года.

В январе появилась информация, что в 2025 году в России может измениться система выдачи автокредитов. Банкам разрешат требовать от клиентов подтверждение дохода при получении кредита на сумму свыше 1 млн рублей.

По данным агентства «АВТОСТАТ», в феврале 2025 года было продано 78 тысяч новых легковых автомобилей, что на 25% меньше, чем годом ранее. Исполнительный директор РОАД Игорь Чикин считает, что сейчас дилерские центры работают «либо в ноль, либо в минус». В текущих макроэкономических условиях дилеры не могут позволить себе кредиты по ставке, превышающей 10% годовых.

Ранее редакция сообщала о том, что китайские авто возглавили рейтинг самых продаваемых в Новосибирской области. В топ-10 также вошли несколько моделей LADA.