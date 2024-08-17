Дольше всего на одном месте работают медсестры, рабочие и учителя в Новосибирске

SuperJob выяснил, в каких сферах дольше всего работают новосибирцы. Самыми постоянными сотрудниками являются медицинские сестры и квалифицированные рабочие — в среднем 6,2 года. На втором месте учителя — 6,1 года. Третье место поделили микробиологи и аудиторы, меняющие работу в среднем раз в 6 лет.

В сфере с проектной занятостью и срочными трудовыми договорами средний срок работы ниже.

Показатель среднего срока работы на одном месте вырос в большинстве профессиональных групп, особенно среди менеджеров ВЭД (+2,6 года), медицинских представителей (+2,4 года), юристов и менеджеров по продажам (плюс по 2,3 года).

– Стало больше тех, кто ищет новое место работы, не увольняясь со старого, – говорится в сообщении пресс-службы сервиса.

Ранее редакция сообщал о том, что 150 заявок на целевое обучение студентов в вузах подали работодатели Новосибирска.