Названы инфекции, которыми можно заразиться при купании

Летом, когда во многих российских регионах температура держится на высоком уровне в течение нескольких недель, многие люди предпочитают проводить время у воды. Однако важно помнить, что тёплая вода — это благоприятная среда для размножения бактерий. В период отпусков распространение инфекций может привести к обострению эпидемиологической ситуации.

– При купании в водоемах есть риски заразиться прежде всего кишечными инфекциями: энтеровирусами (которые могут вызывать не только диарею, но и менингит!), норо- и ротавирусными инфекциями, гепатитом А и другими, а также паразитарными заболеваниями: лямблиозом, токсокарозом, шистосомозом, – предупреждает Людмила Катанахова, к.м.н., главный внештатный специалист по инфекционным болезням Департамента здравоохранения Югры (ХМАО)

Ранее редакция сообщала о том, что вспышку гепатита А зарегистрировали в Новосибирской области.