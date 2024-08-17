Названы инфекции, которыми можно заразиться при купании

Летом, когда во многих российских регионах температура держится на высоком уровне в течение нескольких недель, многие люди предпочитают проводить время у воды. Однако важно помнить, что тёплая вода — это благоприятная среда для размножения бактерий. В период отпусков распространение инфекций может привести к обострению эпидемиологической ситуации.
– При купании в водоемах есть риски заразиться прежде всего кишечными инфекциями: энтеровирусами (которые могут вызывать не только диарею, но и менингит!), норо- и ротавирусными инфекциями, гепатитом А и другими, а также паразитарными заболеваниями: лямблиозом, токсокарозом, шистосомозом, – предупреждает Людмила Катанахова, к.м.н., главный внештатный специалист по инфекционным болезням Департамента здравоохранения Югры (ХМАО)
Ранее редакция сообщала о том, что вспышку гепатита А зарегистрировали в Новосибирской области.
Источник фото: Freepik / Автор — awesomecontent
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