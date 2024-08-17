Суд оштрафовал мигранта из-за фальшивого паспорта под Новосибирском

В Новосибирской области вынесли приговор гражданину Армении за попытку использовать поддельный паспорт.

В суде установлено, что до 2022 года Визир Бадоян находился на территории России без паспорта гражданина Республики Армения, дающего право нахождения на территории РФ как иностранного гражданина. В связи с этим мужчина купил себе паспорт гражданина Республики Армения сроком действия до марта 2032.

Чтобы следовать букве закона и находиться в России легально, Бадоян решил купить за границей миграционную карту. Однако его планы сорвались.

— 23 февраля 2024 года ближе к ночи Бадоян прибыл на грузо-пассажирский постоянный многосторонний пункт пропуска через государственную границу РФ Павловка, расположенный на федеральной трассе К-17р в Карасукском районе. Там он предъявил сотрудникам програнслужбы ранее купленный им фальшивый паспорт и был ими задержан, — говорится в сообщении Карасукского районного суда Новосибирской области.

В отношении иностранца было возбуждено уголовное дело.

— Действия Бадояна квалифицированы судом как покушение на пересечение Государственной границы Российской Федерации без действительных документов на право выезда из РФ. Ему назначено наказание в виде штрафа в размере 30 тысяч рублей, — пояснила пресс-секретарь Управления Судебного департамента в Новосибирской области Марианна Глушкова.

Ранее редакция сообщала о том, что суд оштрафовал мигранта за фальшивые водительские права, по которыми он катался по Новосибирску. С липовым водительским иностранец попался сотрудникам ДПС за рулем Pontiac Vibe на улице Фрунзе в мае 2024 года. На требование полицейских предоставить необходимые документы наглец показал им подделку.