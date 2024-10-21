Особую экономическую зону Новосибирска одобрили в Москве

Минэкономразвития России опубликовало проект по созданию новой промышленно-производственной особой экономической зоны (ОЭЗ) в Новосибирской области. Об этом сообщила «Российская газета» со ссылкой на врио директора департамента регионального развития Минэко Александра Солдатова. Ведомство ожидает, что на площадке будут ускоренно развиваться импортозамещающие проекты.

В ближайшие три года инвесторы намерены вложить в ОЭЗ 7,9 млрд рублей, к 2034 году общий объем инвестиций достигнет 9,2 млрд рублей, уточняет издание. Накопленный объем выручки потенциальных резидентов составит порядка 88 млрд рублей.

Напомним, ранее министр экономического развития Новосибирской области Лев Решетников говорил, что решение о создании в регионе ОЭЗ область рассчитывает получить до конца 2024 года. Он также называл компании, которые изъявили желание стать резидентами ОЭЗ. Среди них:

ООО «Сибирский ТЛЦ» с объемом инвестиций 6 млрд рублей. Компания планирует создать 350 рабочих мест.

ООО «Завод тротуарной плитки» Поревит.Тюмень» — 1,9 млрд, 137 рабочих мест.

ООО «НТТ» — 0,8 млрд, 50 рабочих мест.

ООО «Профэнерджи» — 0,3 млрд, 100 рабочих мест.

ООО «Гарант» — 0,1 млрд, 32 рабочих места.

Однако, министр не исключал, что этот список пополнят иностранные компании, в частности, из КНР.

Кроме того, в рамках реструктуризации 2\3 бюджетных кредитов Новосибирская область рассчитывает получить 20 млрд рублей. Эти деньги регион планирует направить на развитие инфраструктуры. В частности, речь идет о создании промышленной и инженерной инфраструктуры для особой экономической зоны.

Напомним, проект создания первой особой экономической зоны в Новосибирской области презентовали на XII Всероссийском форуме территорий развития и инвестиций «ИнПарк-2023». Решетников отмечал, что особая экономическая зона — территория c льготным режимом предпринимательской деятельности, на которой может применяться процедура свободной таможенной зоны. Создание ОЭЗ в Новосибирске было инициировано частным инвестором, оператором проекта выступит специально созданная компания ООО «Северный Парк Развитие». На первом этапе ОЭЗ «Новосибирск» предполагает освоение участка площадью 406 га, на втором — 346 га.

Ранее редакция сообщала о том, что в Особой экономической зоне «Новосибирск» откроют торгпредства китайских компаний.