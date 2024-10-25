Должник прятал свой «УАЗ» на территории горбольницы Новосибирска

Должник прятал свой автомобиль на территории горбольницы. На него возбудили 14 исполнительных производств более чем на один миллион рублей.
Приставы установили, что должник работает водителем в медучреждении.
Из заработной платы гражданина удерживается часть денег в счет погашения задолженности. Тем не менее, долг остаётся непогашенным. Сумма составляет 631 тысячу рублей.
Сотрудники ФССП выяснили, что автомобиль УАЗ иногда стоит в Северном микрорайоне. Однако там его не удалось застать. Начались розыскные мероприятия, чтобы выяснить, где находится имущество должника.
— Сопоставив место работы должника, сотрудники органов принудительного исполнения и один из взыскателей отправились в медучреждение в поисках автомобиля. Только на третий день выхода благодаря тому, что была открыта дверь одного из гаражных боксов, узнали по госномеру транспортное средство, — рассказали в ГУ ФССП по Новосибирской области.
На место был вызван эвакуатор. Пристав оформила акт о наложении ареста на имущество должника. Сам гражданин так и не был обнаружен.
Если должник не погасит задолженность, то арестованный автомобиль будет передан в специализированную организацию для продажи. Вырученные от продажи деньги будут зачтены в счет погашения долга.
Ранее редакция сообщал о том, что в Новосибирске соседский спор решил пристав.
Источник фото: ФССП по Новосибирской области
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