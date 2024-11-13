Мать воткнула нож в шею экс-свекрови и попыталась убить сына в Новосибирске

Возбуждено уголовное дело в отношении 42-летней жительницы Калининского района Новосибирска, которая подозревается в убийстве экс-свекрови и покушении на жизнь своего сына.

— 11 ноября текущего года в дневное время подозреваемая пришла в квартиру к своей бывшей свекрови, с которой проживал ее 11-летний сын. В ходе внезапно возникшей ссоры женщина нанесла 85-летней потерпевшей не менее одного удара ножом в шею, от которого последняя скончалась на месте, — говорится в сообщении СК Новосибирской области.

После этого женщина нанесла своему сыну как минимум один удар ножом в область ключицы. Но ребёнок успел вырваться из рук матери и смог добраться до дома своего отца, который живёт по соседству. Мужчина вызвал скорую помощь и полицию.

В данный момент подозреваемая задержана. Ей предъявлено обвинение. Следователь обратился в суд с ходатайством о применении в отношении подозреваемой меры пресечения в виде заключения под стражу.

Расследование уголовного дела продолжается.

Ранее редакция сообщала о том, что в Новосибирске задержали убийцу, 17 лет находившегося в розыске.