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Мать воткнула нож в шею экс-свекрови и попыталась убить сына в Новосибирске

  • 13/11/2024, 13:30
Автор: Артем Рязанов
Мать воткнула нож в шею экс-свекрови и попыталась убить сына в Новосибирске
Одиннадцатилетний мальчик смог вырваться и позвать на помощь

Возбуждено уголовное дело в отношении 42-летней жительницы Калининского района Новосибирска, которая подозревается в убийстве экс-свекрови и покушении на жизнь своего сына.

— 11 ноября текущего года в дневное время подозреваемая пришла в квартиру к своей бывшей свекрови, с которой проживал ее 11-летний сын. В ходе внезапно возникшей ссоры женщина нанесла 85-летней потерпевшей не менее одного удара ножом в шею, от которого последняя скончалась на месте, — говорится в сообщении СК Новосибирской области.

После этого женщина нанесла своему сыну как минимум один удар ножом в область ключицы. Но ребёнок успел вырваться из рук матери и смог добраться до дома своего отца, который живёт по соседству. Мужчина вызвал скорую помощь и полицию.

В данный момент подозреваемая задержана. Ей предъявлено обвинение. Следователь обратился в суд с ходатайством о применении в отношении подозреваемой меры пресечения в виде заключения под стражу.

Расследование уголовного дела продолжается.

Ранее редакция сообщала о том, что в Новосибирске задержали убийцу, 17 лет находившегося в розыске.

Источник фото: прокуратура Новосибирской области

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Рубрики :

Регионы: Новосибирск

Теги : убийство СК Нож


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