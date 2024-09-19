Дом, построенный в селе Сокур по программе расселения из аварийного жилья, уходит под землю

В селе Сокур Мошковского района местные жители пожаловались на состояние дома.

Десять лет назад им предоставили квартиры в новостройке по программе переселения из ветхого и аварийного жилья. Однако, спустя два года, начались проблемы и радость сменилась разочарованием. Здание, возведенное на болоте на винтовых сваях, начало проседать и разрушаться.

Новосибирский «Народный фронт» неоднократно обращал внимание соответствующих органов на проблему. Была проведена экспертиза, по результатам которой три года назад суд признал выдачу разрешения на ввод дома в эксплуатацию незаконным.

Сейчас люди вновь бьют тревогу, так как ситуация только усугубляется.

– Мы выехали в Сокур и подтверждаем, что ситуация только усугубляется, – отмечается в сообщении Народного фронта области.

В связи с этим будет проведено совещание, на которое приглашены представители различных ведомств и местной власти.

По данным Минстроя Новосибирской области, в 2024 году в регионе переселению подлежат более 3300 человек из 49,89 тыс. квадратных метров аварийного фонда.

Ранее редакция сообщала о том, что в новосибирском Академгородке снесут восемь многоквартирных домов в зоне КРТ.