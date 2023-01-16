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ДОМ.РФ передаст инвесторам землю под строительство в трех регионах Сибири

  • 16/01/2023, 14:42
ДОМ.РФ передаст инвесторам землю
Первые торги по продаже участков для комплексного развития территорий пройдут 17 февраля.

На очередном заседании правительственная комиссия утвердила пять новых проектов комплексного развития территорий (КРТ), которые передаются ДОМ.РФ для реализации на аукционах. Институт развития получил агентские полномочия в отношении неиспользуемых федеральных участков и объектов в 19 регионах России.

Реализация очередных проектов комплексного развития территорий запланирована в Иркутской, Челябинской, Ярославской областях и Республике Марий Эл. Под комплексное развитие ДОМ.РФ в общей сложности передано 184 га земли, градостроительный потенциал этих территорий составляет более 1,2 млн кв. м жилья. Помимо строительства жилья разного типа и этажности, здесь планируется размещение инфраструктурных и социальных объектов, проведение благоустройства.

Кроме того, для реализации на аукционах будет передано ещё более 270 га земель под строительство жилья и другие нужды. Будущие лоты представлены как незастроенными земельными участками, так и имущественными комплексами, помещениями и другими видами недвижимости, включая объекты культурного наследия.

— Аукционы по проектам КРТ вызывают повышенный интерес у инвесторов. В 2022 году было проведено 16 таких аукционов в 13 регионах под строительство 1,54 млн кв. м жилья, — отметил Анатолий Азизов, управляющий директор ДОМ.РФ.

Сегодня по итогам аукционов ведутся работы по реализации 18 проектов комплексного развития территорий в 15 регионах с градпотенциалом более 2,2 млн кв. м жилья. Всего в работе находится 90 подобных проектов в 43 регионах на участках общей площадью более 5,4 тыс. га. Их градостроительный потенциал – около 18,3 млн кв. м жилья.

В ближайшее время Институт развития проведёт ещё несколько аукционов на право заключения договоров КРТ. Так, уже 17 февраля состоятся торги по участкам в Ростовской и Владимирской областях, Алтайском крае, 3 марта — в Республике Дагестан и Красноярском крае, 17 марта — в Республике Калмыкия, 24 марта — в Республике Башкирия, 31 марта — в Рязанской, а 14 апреля — в Ярославской областях.

 

Ранее  редакция сообщала о том, что ДОМ.РФ приготовил к продаже несколько земельных участков на Кузбассе.

Фото: pixabay.com — 089photoshootings

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Рубрики : Бизнес Недвижимость

Регионы: Россия

Теги : Комплексное развитие территории аукцион земельных участков


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