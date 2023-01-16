ДОМ.РФ передаст инвесторам землю под строительство в трех регионах Сибири

На очередном заседании правительственная комиссия утвердила пять новых проектов комплексного развития территорий (КРТ), которые передаются ДОМ.РФ для реализации на аукционах. Институт развития получил агентские полномочия в отношении неиспользуемых федеральных участков и объектов в 19 регионах России.

Реализация очередных проектов комплексного развития территорий запланирована в Иркутской, Челябинской, Ярославской областях и Республике Марий Эл. Под комплексное развитие ДОМ.РФ в общей сложности передано 184 га земли, градостроительный потенциал этих территорий составляет более 1,2 млн кв. м жилья. Помимо строительства жилья разного типа и этажности, здесь планируется размещение инфраструктурных и социальных объектов, проведение благоустройства.

Кроме того, для реализации на аукционах будет передано ещё более 270 га земель под строительство жилья и другие нужды. Будущие лоты представлены как незастроенными земельными участками, так и имущественными комплексами, помещениями и другими видами недвижимости, включая объекты культурного наследия.

— Аукционы по проектам КРТ вызывают повышенный интерес у инвесторов. В 2022 году было проведено 16 таких аукционов в 13 регионах под строительство 1,54 млн кв. м жилья, — отметил Анатолий Азизов, управляющий директор ДОМ.РФ.

Сегодня по итогам аукционов ведутся работы по реализации 18 проектов комплексного развития территорий в 15 регионах с градпотенциалом более 2,2 млн кв. м жилья. Всего в работе находится 90 подобных проектов в 43 регионах на участках общей площадью более 5,4 тыс. га. Их градостроительный потенциал – около 18,3 млн кв. м жилья.

В ближайшее время Институт развития проведёт ещё несколько аукционов на право заключения договоров КРТ. Так, уже 17 февраля состоятся торги по участкам в Ростовской и Владимирской областях, Алтайском крае, 3 марта — в Республике Дагестан и Красноярском крае, 17 марта — в Республике Калмыкия, 24 марта — в Республике Башкирия, 31 марта — в Рязанской, а 14 апреля — в Ярославской областях.

Ранее редакция сообщала о том, что ДОМ.РФ приготовил к продаже несколько земельных участков на Кузбассе.